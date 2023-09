Sin Permiso, Venden Artículos Alusivos a la Independencia

Muchos comerciantes Vienen de Otros Estados

Ahora sí que Andamos Como Dicen a Salto de Mata. Si los Inspectores Andan Enojados si Llegan con uno y le Quieren Hasta Quitar las Banderas y Todo el Producto

Por Rafael Hernández Guízar

Guadalajara luce abarrota­da de vendedores de banderas y artículos diversos por el Día de la Independencia.

La mayoría provienen de otros estados de la república, y no tienen permiso expedido por el ayuntamiento, sin embargo, a decir de los mismos hay un enorme descontrol por la com­petencia indiscriminada.

“Lo que pasa es que hay muchos bandereros, gen­te pues que viene a vender banderas y que son de otros lugares”, dijo uno de los co­merciantes quién sorpresiva­mente también proviene de otra entidad.

“Sí, yo vengo del Estado de México, pero ya tengo muchos años vendiendo aquí en Guadalajara, y pues no es justo que le estén dando opor­tunidad a todo mundo de que venga a vender porque casi no se está vendiendo nada. Yo creo que debería el ayunta­miento de ponerse atento con eso”, agregó el entrevistado.

-¿En cuánto les dan los permisos?

-No hay permisos. Ahora sí que andamos como dicen a salto de mata. Si los inspectores andan enojados si llegan con uno y le quieren hasta quitar las banderas y todo el producto, si no pues le dan a uno chance o le dicen que se mueva a otro lugar y ya no hay problema.

Pero no solo es en el cen­tro de Guadalajara donde se aprecian los carritos con banderas, moños, y bigotes postizos, es también en zonas como avenida Chapultepec y Chapalita donde abundan este tipo de comerciantes.

“Pues que nos dieran chance de poder vender es lo que nosotros queremos, regla­mentado para pagar el permi­so y poder vender tranquilos, pero dicen que no hay permi­sos porque hay un reglamen­to que no permite vender en el centro y en varios lugares, pero sabemos que hay a quie­nes sí le están dando permiso y también vienen de otros es­tados, no sabemos si nos tene­mos que poner de acuerdo con los dirigentes por si es directo con el ayuntamiento”, dijo

Los precios de las bande­ras van desde los 50 pesos, hasta 300; los artículos más vendidos son precisamente las banderas y los moños para el cabello, los que se encuentran en los colores de la bandera mexicana y algunos hasta con el escudo nacional.

