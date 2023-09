Lemus ve con Buenos Ojos Posible Llegada de Ebrard a MC

Pero “Debemos Priorizar los Perfiles Internos”

“Desde mi muy Particular Punto de Vista Sería un Extraordinario Fichaje Para Nosotros”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque lo ideal sería que el partido se inclinara por un perfil interno, Marcelo Ebrard sería una buena in­corporación a Movimiento Ciudadano (MC) de cara a las elecciones presidenciales del siguiente año, señaló el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Ante el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum en la encuesta de Morena, para ser la candidata del partido para las elecciones presidenciales, el munícipe refirió que MC podría analizar con seriedad la posibilidad de fichar al ex­canciller a sus filas, aunque sin dejar de lado a los cuadros internos que tengan intención de contender por la elección grande.

“Debemos priorizar los perfiles internos como es el caso de Samuel García, pero claro sería interesante anali­zar la posibilidad de la incor­poración de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano, des­de mi muy particular punto de vista sería un extraordina­rio fichaje para nosotros”.

Al manifestar que inclu­so la mayoría de los partidos le podrían dar la bienvenida, Lemus Navarro reconoció las acciones de Ebrard en torno a dejar las filas de Morena, y lo calificó como un político se­rio y comprometido que no se deja pasar por encima de la maquinaria del estado.

“Marcelo es un políti­co que respeto y que admiro desde hace muchos años. De todos es sabido que tenemos una amistad cercana desde hace tiempo, que tenemos diálogo constante y me pare­ce una actitud muy valiente y responsable el hacer ver las irregularidades que se vivie­ron en el proceso interno de Morena. Celebro que Mar­celo pueda tener esta actitud muy valiente y responsable”. Añadió que no lo ve desde hace meses y dijo desconocer si ya hubo algún acercamiento con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciu­dadano.

Federación tiene que intervenir en Pueblo Quieto

Luego de la balacera que se registró antier en Pueblo Quieto, junto a las vías del tren en la avenida Inglaterra, Lemus Navarro mencionó que han sido varias las oca­siones en que han solicitado la intervención de la federa­ción en el lugar, toda vez que ni el municipio y el estado tienen atribuciones por tratar­se de una zona irregular.

“Lo que necesitamos en Pueblo Quieto es una acción conjunta con el gobierno fede­ral. Recuerden ustedes porque no debemos de perder esto de vista, Pueblo Quieto es un asentamiento irregular en un terreno federal, es decir, el municipio y el gobierno del es­tado no tenemos muchas atri­buciones para poder entrar o incluso pensar en desalojarlos no nos toca a nosotros, porque no es un predio nuestro”.

Sin que hasta el momento se sepa de personas detenidas, la información oficial que die­ron autoridades, en torno a la balacera del miércoles, refirió la presencia de gente armada en la zona a donde acudieron policías del estado, quienes fueron agredidos en el cruce de la calle Lluvia y la avenida Inglaterra, sin que se reporta­ran heridos.