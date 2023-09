Nuevo Incendio en San Juan de Dios

La Causó, un Corto Circuito

Se Registró en el Tercer Nivel; Reportan Saldo Blanco y Tres Locales Comerciales Dañados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A casi año y medio de que se suscitó el incendio que afectó el 15 por ciento de los locales del Mercado Li­bertad, ayer por la madruga­da se registró un nuevo si­niestro en el inmueble mejor conocido como San Juan de Dios; el incidente se generó por un corto circuito.

Ayer, cerca de las cuatro de la mañana, personal de Protección Civil y Bombe­ros de Guadalajara anunció del incendio en el tercer nivel del mercado, sobre la calle Dionisio Rodríguez, el cual fue controlado y luego erradicado tras un par de ho­ras, dejando como resultado saldo blanco y tres locales comerciales dañados.

El alcalde de Guadala­jara, Pablo Lemus Navarro, acudió a supervisar los he­chos y posterior en entre­vista detalló que el incendio se pudo haber originado por una sobrecarga eléctrica en un local, aunque estarán a la espera del dictamen final del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para que dé a conocer las causas exactas del siniestro.

“Estuvo personal del Ins­tituto aquí también para ha­cer un dictamen preliminar de las causas que originaron el propio incendio. La expli­cación que nos han dado es que esto se pudo haber ori­ginado por una sobrecarga eléctrica en un local, que ya les habíamos anticipado, de venta de cajas de cartón para calzado y etiquetas, y esto ocasionó que se propagara a otros dos locales más que se dedican a la venta de tenis”, expresó.

Al respecto, no dejó de hacer un llamado a los co­merciantes del mercado a to­mar las medidas necesarias de precaución para evitar posibles desperfectos eléc­tricos, aunque aseguró que las inspecciones y supervi­sión de las instalaciones del lugar por parte del gobierno se realizan de forma regu­lar.

Durante el día personal del ayuntamiento continuó con las labores de limpieza y saneamiento en el pun­to exacto del incendio, por lo que el resto del mercado operó con normalidad.

Aunque se habla de que podría haber algunas afec­taciones menores a otros lo­cales, por el humo, hasta el momento el saldo se mantie­ne en tres. En este aspecto, Lemus Navarro destacó la atención oportuna de bom­beros de Guadalajara y el estado, ya que no solo no se propagó a más espacios, sino que el incendio no ori­ginó daños graves al inmue­ble.

Cabe recordar que en marzo del año pasado se re­gistró un fuerte incendio que arrasó con el 15 por ciento de los locales del mercado, es decir, alrededor de 380 loca­les que tuvieron que ser re­parados a lo largo del 2022.