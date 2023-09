Camión se Hunde en el Centro

En Obras de la Zona del Parque Morelos

Por Rafael Hernández Guízar

Otro hundimiento más se registra en Guadalajara, aho­ra fue en la zona centro de esta ciudad capital.

Justo en los cruces de las calles Independencia y Agua­fría, a solo unas calles del tradicional parque Morelos, un camión se hundió entre la calle que están remozando las autoridades.

“Lo que pasa es que como abrieron aquí para meter los tubos por la cons­trucción que van a hacer, pues no aguanto el piso al camión y se fue, pero ya no puedo decirle nada porque me pueden correr”, dijo uno de los trabajadores de la obra al momento de nuestra llegada.

El responsable de la obra prefirió guardar silencio.

De acuerdo con la infor­mación que trascendió en una charla informal con trabajadores cercanos a lo su­cedido, se planea construir un edificio de departamentos en un terreno baldío que se ubica justo en este cruce, por ello fue levantado el asfalto del piso y se estaban colo­cando tuberías que resistan las muchas descargas sani­tarias que se tendrán con la llegada de una incontable -hasta el momento- cantidad de personas.

Ayer por la mañana se vivió esta situación que por fortuna no arrojó ninguna víctima.

A decir de vecinos y co­merciantes de la zona, es im­portante y urgente que perso­nal del ayuntamiento acuda a revisar el lugar para descar­tar posibles daños a futuro, esto ocasionado también por el temor ciudadano ante la aparición de muchos socavo­nes en la zona metropolitana de Guadalajara.