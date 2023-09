“Que tu Hijo no Tenga Insulina es la Cosa más Difícil”

Primer Lugar en Reportes de Escasez de Medicamentos

Suman más de mil Pacientes con Diabetes Tipo uno Inscritos en el Registro Estatal: Secretario de Salud

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque en la entidad se ha avanzado para atender a quie­nes padecen la falta de insu­lina, en instituciones como el IMSS o el ISSSTE han susci­tado diversas complicaciones en personas con diabetes para obtener su respectivo trata­miento, expresaron activistas.

De cara al informe que autoridades estatales presen­taron sobre el avance de la estrategia “Somos Uno”, para atender a personas con diabe­tes mellitus tipo 1 en la enti­dad, la presidenta de la Aso­ciación Mexicana de Diabetes en Jalisco, Ernestina Gómez Llanos, detalló que alrededor de 21 millones de recetas del Instituto Mexicano del Segu­ro Social no se surtieron total­mente en 2021.

Tras recordar que la diabe­tes ocupó el primer lugar en los reportes de escasez de me­dicamentos en el primer cua­trimestre del 2021, la activis­ta pugnó porque autoridades federales y estatales hagan lo correspondiente a fin de que ninguna persona con esta enfermedad se vea en contra­tiempos por falta de atención o tratamiento.

“Que ninguna familia pase por esto, porque que tu hijo no tenga insulina es la cosa más difícil. Yo soy mamá de una niña que vive con diabetes tipo uno y realmente pensar que no tienes la capacidad de comprar la insulina, y que no te la van a dar, creo que es el peor de los casos”.

Por su parte el secretario de Salud en la entidad, Fer­nando Petersen, mencionó que a poco más de un año de implementarse la estrategia ya suman más de mil pacien­tes con diabetes tipo uno ins­critos en el registro estatal. La mayoría son menores de 19 años y son personas afi­liadas al IMSS o ISSSTE, o que vienen de los Hospitales Civiles de Jalisco.

De manera general, autori­dades recordaron que a través de Somos Uno y del Centro D1A se ha dado atención in­tegral, así como insumos mé­dicos, a más de 400 menores, gracias a los esfuerzos de un equipo multidisciplinario que se ha encargado de dar diag­nósticos oportunos.

A decir de la diputada lo­cal Mónica Magaña, una de las impulsoras de esta estrate­gia, en la actualidad se traba­ja para ampliar la atención al interior del estado a través de visitas regionales y así llevar los beneficios de la atención y el seguimiento, puesto que hasta el momento solo se ha llegado a municipios de la zona Ciénega, Lagunas, Sie­rra de Amula y elÁrea Metro­politana de Guadalajara.