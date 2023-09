Intentos de Suicidio y Autolesiones, a Edades Cada vez más Tempranas

Hay “Mayor Letalidad”, Dice Especialista de la UdeG

Hay Pocas Instituciones Públicas que Tienen Espacios Para Hospitalizar a las y los Menores

La incidencia de intentos de suicidio y de autolesio­nes se presenta en niñas, ni­ños y adolescentes cada vez a edades más tempranas y no hay espacios suficientes para su hospitalización en las instituciones públicas del Estado, afirmó la académica del Departamento de Salud Mental del Centro Universi­tario de Ciencias de la Salud (CUCS), Luz Alejandra Her­nández Villanueva.

“Cada vez empieza a ver intentos suicidas de mayor letalidad. Ahora empieza a bajar la edad de inicio de las autolesiones; hace varios años era a partir de la secun­daria, y ahorita ya tengo ni­ños y niñas de cuarto de pri­maria que ya se autolesionan con la navaja del sacapuntas, hasta adolescentes con in­tentos suicidas de mediana y alta letalidad”, explicó.

Hernández Villanueva trabaja en el servicio de Pai­dopsiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que tiene una “alta deman­da” de menores de edad que no pudieron ser atendidos en otras instituciones de asisten­cia social.

“Al inicio hospitalizába­mos a uno o dos adolescen­tes a la semana, pero en este momento se acaba incluso de cerrar el área porque se nece­sitan de manera muy urgente 12 camas, porque en todo el Estado no hay donde hospi­talizar a niños y adolescentes con intentos suicida, a menos que sea en la Seguridad So­cial, y me parece que en este momento también ahí no se está pudiendo hospitalizar”, informó.

Señaló que ante un inten­to de suicidio o autolesión las instituciones de salud deben de hospitalizar a los menores de edad, puesto que se requie­re una vigilancia estrecha no sólo médica, sino psicológica y psiquiátrica para que haya una recuperación integral.

La especialista atribuye a los cambios en las edades de incidencia al maltrato infantil y el abuso sexual dentro del hogar que sufre la niñez, y que implica situaciones emo­cionales complejas que, si no son manejadas de manera co­rrecta, propician que las víc­timas se autolesionen como una manera de contener lo que sienten, o a autocastigarse.

En el marco del Día Mun­dial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, la aca­démica aconsejó a los padres y madres acercarse a espacios donde aprendan habilidades para la crianza positiva, amo­rosa y efectiva, incluso desde la etapa del embarazo.

Recomendó también que las escuelas puedan tener es­pacios para enseñar a las ni­ñas, niños y adolescentes el manejo y expresión de las emociones.

“Las niñas y niños lo que dicen es que se cortan para controlar esa emoción tan intensa de tristeza, de dolor; entonces, habría que ayudar­les a comunicar lo que están experimentando; por supues­to, protegerlos en los prime­ros niveles de atención, pero también que se pudiera inci­dir en situaciones específicas de protección a la infancia”, declaró.