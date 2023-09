Árbol Causa “Severos” Daños a Finca, Señala Afectada

Asegura que el Ayuntamiento se Niega a Actuar

Por Rafael Hernández Guízar

Un árbol causa severos daños a la finca de una ciuda­dana en la colonia Quinta Ve­larde de Guadalajara, pese a esto el ayuntamiento se niega a actuar, asegura la afectada.

El árbol, asegura la mu­jer, ha causado desperfectos enormes en la azotea. Dice que año tras año debe con­tratar albañiles para realizar reparaciones, su patrimonio se va al pique sin que la auto­ridad le ayude en nada.

“El ayuntamiento no viene a darle mantenimiento a este árbol y lo tienen catalogado como patrimonio, como algo muy im­portante y en el tiempo de agua se caen todas las hojas y las ra­mas se me tapan los bajantes y es una alberca mi azotea porque todo se está minando a las bó­vedas”, dijo la señora Carmen, ciudadana afectada por la pre­sencia del árbol.

“A mí ni los del ayunta­miento, ni los de Parques y Jardines me hacen caso. Nadie viene a ver qué se ofrece, qué está pasando, y ya me cansé porque hasta mi calentador solar no tiene servicio porque las ramas se están cubriendo. El agua se está minando y toda la bóveda está mal, pero nadie nos hace caso porque metemos oficios, y metemos oficios, y no viene nadie a ayudarnos con esto, lo único que sí hacen es no permitir que se toque el árbol que porque es histórico”, agregó.

El árbol se ubica en los cruces de la calle Tubero­sa y la calzada Olímpica. La desesperación de esta mujer radica en que por parte del ayuntamiento no hay respues­ta y tampoco por parte de los vecinos, quienes se han inter­puesto para que ella haga algo para evitar que su patrimonio se venga abajo.

“Yo quisiera que por parte de ustedes nos den respuesta porque es mucho lo que se ne­cesita. Aquí sí vinieron los de Parques y Jardines, al princi­pio dijeron que le iban a arre­glar, pero son puras promesas, son las mismas de siempre”, dijo.

El llamado se hizo el pre­sidente municipal Pablo Le­mus Navarro para que haya cumplimiento inmediato a las peticiones de esta mujer, quien ve con desesperación como su casa se está deteriorando de sobremanera ante la presencia de un árbol.