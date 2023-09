Ya son Cuatro Meses sin Elevadores en el Edificio Juárez

“Son Fregaderas que no funcionen”

“Tanto que Roban los Desgraciados Diputados y no Pueden Arreglar Unos Simples Elevadores”, Truenan Usuarios del Edificio del Congreso

Por Rafael Hernández Guízar

Ya han pasado cuatro meses y siguen sin funcionar los elevadores del edificio Juárez del Poder Legislativo de Jalisco.

Aunque tienen presupuesto especialmente etiquetado para la remodelación y mantenimiento del edificio, simplemente no funcionan los elevadores y las personas con discapacidad y adultos mayores tienen que averiguárselas para subir a los diferentes pisos del edificio público.

“Son fregaderas que no funcionen los elevadores, yo soy una persona de edad y ni me gusta venir, pero tengo que venir a veces y hay que subir por las escaleras, esto es el colmo, tanto que roban los desgraciados diputados y no pueden arreglar unos simples elevadores”, dijo uno de los ciudadanos en entrevista con Página 24.

Y siguió: “Además, es un cochinero nomás vaya a ver cómo tienen el montón de material y de cosas ahí apilado, uno se pregunta dónde quedan nuestros impuestos y por qué no aplican el dinero lo que deben, y lejos de que al menos sirva el méndigo elevador, ya están pensando en cómo gastarse más dinero para remodelar el salón del pleno, eso de verdad que sí es el colmo, por eso la gente no ve bien a los diputados, por rateros y sinvergüenzas”.

Y es que según este molesto entrevistado, no hay de otra más que usar las escaleras para subir y bajar en los seis pisos del edificio.

Entre las diferentes oficinas que se encuentran en este sitio, destacan los organismos técnicos de las diferentes comisiones legislativas, así como los servicios generales y personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.