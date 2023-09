Fracasa Lemus en Mitigar Inundaciones: Morena

Falta de Efectividad de los Gobiernos Emecistas

Solo han Llenado a la Ciudadanía de Falsas Promesas, Destacó el Regidor Carlos Lomelí

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que la actual administración tapatía ha invertido millones de pesos para obras que ayuden a mitigar las inundaciones que se presentan año con año en la ciudad, lo cierto es que el gobierno de Pablo Lemus, y los anteriores de Movimiento Ciudadano, no han sido capaces de resolver las crecidas de agua en Guadalajara, así lo denunciaron regidores de Morena.

En conferencia de prensa semanal, ediles de oposición retomaron el tema al señalar la falta de efectividad de los gobiernos emecistas, en especial por las severas inundaciones que se registraron en varios puntos de la ciudad con la tormenta del jueves 31 de agosto, la cual suscitó diversos estragos en ciudadanos.

A decir del líder de la bancada morenista, el regidor Carlos Lomelí Bolaños, estos gobiernos emecistas han llenado a la ciudadanía de falsas promesas, ya que en su momento incluso el gobernador Enrique Alfaro -cuando fue alcalde de Guadalajara en 2015- aseguró acabar con este problema, cuando al final solo se responsabiliza a los tapatíos por inundaciones debido a que tiran basura en la calle.

“Han pasado varios años que tanto prometieron y engañaron a la gente no han podido resolver el problema que aqueja a los habitantes. Las inundaciones continúan. El actual edil Pablo (Lemus) no tiene ni la más mínima idea de los problemas que aquejan a los tapatíos, pues acusa que las inundaciones son provocadas porque se tira basura”.

Para enfatizar la ineficiencia del gobierno actual para hacer frente a las inundaciones, Lomelí Bolaños recordó los 36 millones de pesos que se gastaron en supuestas obras de desazolve o la reciente entrega de cheques a las personas de El Dean, cuyas viviendas se vieron afectadas por las lluvias de inicios del temporal.

“En El Dean es un problema que nunca han resuelto y es recurrente año con año. Guadalajara merece atención y no solo curitas, como los que fueron a darle a la gente. Estos gobiernos naranjas no han atendido el tema de las inundaciones y prefieren seguir invirtiendo en carruseles, en patrullas a sobreprecio, pero no en infraestructura que termine con estas inundaciones”, lamentó.

Si a esto se le suma los intereses inmobiliarios que estos gobiernos han tenido en varias zonas de la ciudad -que han sido causantes también de nuevos puntos de inundación en Guadalajara-, el regidor morenista invitó al alcalde tapatío a salir de su burbuja para que conozca de verdad las necesidades y problemáticas a las que se enfrenta la ciudad real.

“Conocemos bien el interés del primer edil, prefiere aparecer con desarrolladores inmobiliarios que con los damnificados por las inundaciones. Él es bueno para la torta, la jericalla, los autos, los eventos de caché, no donde hay pérdida. Esperemos que no tenga que haber muertes por estas inundaciones y que salga de su burbuja porque Guadalajara tiene una gran cantidad de necesidades, ya es hora, ya se van y no han resuelto lo más toral y lo que más necesita la gente de nuestro municipio”, concluyó.