Proponen Crear OPD “Orquesta Filarmónica de Jalisco”

También su ley Orgánica

“La Figura del Fideicomiso no Aporta Nada en Beneficio de la Buena Administración” de la Orquesta, Asegura el Legislador de Morena Tomás Vázquez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de generar un orden jurídico que permita darle certeza presupuestal y sobre todo de operatividad, el diputado local de Morena, To­más Vázquez Vigil, presentó una iniciativa que propone la creación del Organismo Pú­blico Descentralizado (OPD) “Orquesta Filarmónica de Ja­lisco” y su ley orgánica.

El morenista mencionó que si bien la trayectoria de la sinfónica no se pone a duda, ya que ha sido el hogar de muchos talentosos músicos que han aspirado a sobresalir en el rubro, lo cierto es que no ha operado con el mayor orden posible, pues recibe apoyo del estado mediante un fideicomiso que se estableció por 30 años a partir de 1988, lo que hace que el recurso no sea fijo y dependa de las ad­ministraciones en turno.

“La figura del fideicomiso no aporta nada en beneficio de la buena administración, ya que solo representa una carga presupuestal al ser un gasto innecesario derivado de las comisiones que se le tie­nen que pagar al banco. Ade­más, el fideicomiso ya concluyó y no resulta necesaria su continuación. La orquesta ya viene funcionando con un presupuesto que le permite seguir operando, pero no tie­ne garantía institucional de continuidad, lo que mantiene en riesgo su permanencia”.

Dijo que los presupues­tos asignados por el Congre­so de Jalisco a la Orquesta Filarmónica de Jalisco han evidenciado la necesidad de regular su funcionamiento, ya que de contar en 2014 con un presupuesto anual de 30.1 millones de pesos, para el 2017 se le asignó 72.5 millo­nes, es decir, en tres años su presupuesto creció más del 140 por ciento.

“Fue un incremento des­medido que necesariamente se tuvo que hacer debido al irregular ejercicio presu­puestal que arrastraba un so­breejercicio, pues el gasto se excedió de forma reiterada sin respetar el presupuesto asignado por el congreso. Es de notar además que para el 2022 se le asignó a la Orques­ta Filarmónica de Jalisco un presupuesto de 52.7 millones de pesos y del 2023 recibió dos millones más, es decir, 54.9 millones de pesos”.

De concretarse la orquesta como OPD, enfatizó, no solo habría certeza y orden pre­supuestal, sino que también habría métodos más claros y eficientes para elegir al direc­tor de la misma, ya que hasta el momento no han existido reglas claras para la elección.

Esto permitió, agregó, que llegaran personajes como el ítalo canadiense Marco Pa­risotto -en la administración del exgobernador Aristóteles Sandoval-, quien trajo diver­sos conflictos a la orquesta por un proyecto mal diseñado que evidenció, entre otras cosas, malos tratos hacia los músicos y discriminación por preferir a extranjeros y no al talento lo­cal, así como señalamientos de pagos excesivos de sueldos.

“La creación del OPD per­mitirá tener mayor claridad en su estructura, sus funcio­nes, una mejor organización y funcionamiento, eficacia en su trabajo y en el manejo de los recursos. Actualmente la estructura del fideicomiso por la que fue constituida está extinta y ello ha derivado en problemas administrativos, laborales y financieros, por lo que ya no resulta funcional”, insistió.