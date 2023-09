Otra Diputada se Suma a Exigencia de Descuentos por Agua “Turbia”

Propuesta Contempla Descuentos del 75%

La Panista También Propone 100% de Descuento Sobre Recargos y Gastos de Ejecución que se Hayan Generado por la Falta de Pago

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Más diputados se suman a la petición porque no se les cobre a ciudadanos por recibir agua sucia en sus hogares; la legisladora local del PAN, Mi­relle Montes Agredano, pre­sentó una iniciativa para auto­rizar al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Po­table y Alcantarillado (Siapa) otorgar descuentos a colonias de la metrópoli que hayan su­frido por el abastecimiento de agua de mala calidad.

La albiazul mencionó que si bien el derecho al agua y su saneamiento están plenamente establecidos, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado en variadas ocasiones a diferentes países de los graves problemas que puede causar el agua con­taminada, derivado de las cons­tantes quejas y denuncias que se han hecho en la materia.

“Por desgracia, en el Área Metropolitana de Guadala­jara múltiples han sido las quejas de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga el Siapa. Ya desde 2019 se ha documentado la mala calidad del agua y de los análisis he­chos al líquido se concluye la existencia de diversas sustan­cias nocivas”, expresó.

Su propuesta contempla descuentos del 75 por ciento sobre los montos facturados por los servicios de agua po­table a todos los usuarios de las colonias que han reporta­do mala calidad del líquido, así como del 100 por ciento sobre recargos y gastos de ejecución que se hayan ge­nerado por la falta de pago. Estos descuentos serán para todos aquellos que demues­tren haber presentado queja formal hacia el Siapa.

Recordó que desde que fue creado el organismo, las tari­fas por el servicio han ido en aumento de forma gradual, y aunque el problema como tal no reside en ello sí dijo que no ha sido esto proporcional respecto al la calidad del agua que ofrecen, ya que no está a la altura de las normas oficia­les, ni mucho menos está en los estándares establecidos en instrumentos internacionales.

Si bien desde el congreso, añadió, se dio un voto de con­fianza para autorizar al Siapa el incrementar las tarifas, a partir de la necesidad expre­sada por autoridades del or­ganismo para mejorar el ser­vicio, sí lamentó que hasta el momento nada de ello se haya visto reflejado, puesto que las quejas por agua turbia en los hogares de Jalisco continúan.

Cabe recordar que una propuesta similar se presentó hace un par de semanas por la diputada local de Morena, Ángela Gómez Ponce, quien también pidió descuentos para todos aquellos ciudadanos que hayan recibido agua turbia en sus hogares. Ambas iniciativas se encuentran en comisiones para su análisis y posterior discusión en pleno.