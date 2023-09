“Asquerosos”, Alrededores del Mercado de La Soledad

Bolsas de Desperdicios por Doquier

“Es una Cochinada Vivir así, Vivir así no es Vivir”, Lamentó la Vecina Carmen

Por Rafael Hernández Guízar

Los alrededores del mer­cado municipal de La Sole­dad, en Tonalá, se convirtie­ron en un sitio asqueroso.

Bolsas de desperdicios se aprecian por doquier api­ladas en las esquinas de esta comunidad en donde ya es común que bolsas de basura por parte de los mismos ve­cinos desaseados.

“Ya no sabemos ni qué hacer, antes decían que esto iba a ser así un tiempo nada más mientras se regulariza­ba que pasara el camión de la basura, pero no se regu­lariza y cada vez está peor, es una cochinada vivir así, vivir así no es vivir”, indicó Carmen, una de las vecinas entrevistadas por este repor­tero.

“Nomás imagínese estar todo el tiempo con el mon­tón de basura por donde sea, nosotros en nuestro depar­tamentos estamos llenos de cucarachas, y aunque uno fumigue nomás no se aca­ban, además hay un montón de ratas por todos lados, y cómo no va a ser así, si toda la gente es igual de cochina, es el colmo que está pasan­do esto, yo quisiera ver que se viniera a vivir aquí en el presidente municipal a ver qué le parecía estar oliendo la basura podrida, y que esté todo lleno de ratas y de cu­carachas”, soltó.

Desde desperdicios de comida hasta muebles y ani­males muertos, es común ver los montones de basura abundantes, además el olor es sumamente desagradable y nauseabundo.

Vecinos de la zona resal­taron que el presidente mu­nicipal Sergio Chávez no ha logrado controlar el grave problema de las deficiencias en la recolección de basura que han caracterizado a esta zona desde hace varios años y que recientemente ha em­peorado.

Además, cabe señalar que ante los problemas que en­frentan las autoridades mu­nicipales por las fallas que registra la empresa conce­sionada para la recolección de basura, Caabsa Eagle, las cosas van de mal en peor.