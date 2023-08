Usan Casetas Telefónicas Como Baños y Depósitos de Basura

“Da Asco la Verdad”

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones se encuentran las casetas telefó­nicas del municipio de Gua­dalajara.

Ciudadanos entrevistados por Página 24, resaltaron que las mismas ya están en desuso, y que lejos de servir para algo, las mismas se han convertido en botes de basura y hasta en baño público.

“Da asco la verdad, todas llenas de basura, con papeles pegados, con la basura que del refresco o de las papas o de lo que se vaya comiendo la gente, y lo peor, me ha tocado ver que hasta con excremento están, claro que así nadie las va a usar ya, si de por sí, la gente ya trae el celular para lo que sea, por práctico, mejor que las qui­ten”, dijo Rosalva Muñoz, una de las entrevistadas.

Jorge Olmos, otro de los ciudadanos entrevistados, dijo que muchos de los telé­fonos que están en sitios im­portantes como las afueras de las clínicas, escuelas, y hasta en avenidas principales, ya no dan línea -por ejemplo-, razón por la cual, sostuvo, “o los arreglan o los quitan”, dijo.

“Yo sí he tratado de usar el teléfono, una vez que me quedé sin pila del celular, son prácticos y siguen siendo bue­na idea, una alternativa, pero si no sirven, si no dan línea, qué se va a hacer, así mejor es no tener nada, así a quien le sirven, yo no sé si es la em­presa de Teléfonos de México o quién es el encargado, pero sí deberían de hacer algo ya, sino como dice la señora, o los arreglan o los quitan”, dijo.

Nosotros mismos, fuimos testigos de cómo muchos de los aparatos telefónicos ubi­cados en las afueras de las clínicas del IMSS ya no están funcionando, no dan línea o no sirven las bocinas, por lo cual terminan por no ser de utilidad.