Señalan Desabasto de Medicamentos en el IMSS

Diabéticos e Hipertensos, de los más Afectados

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron el desabasto de medicamen­tos en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una de las clínicas del IMSS donde se registran este tipo de problemas es en la número 14 que se ubica en el municipio de Guadalajara, de acuerdo con los entrevistados, constantemente hay desabasto de medicinas en la farmacia de la unidad médica.

“Mire yo tengo problemas de diabetes, y ya había varias veces que yo he venido y no tienen mi medicina o no tie­nen la insulina que necesito, todo sale bien caro y tiene uno que andarla consiguiendo por fuera porque si se espera uno a que la tengan aquí pues ol­vídese”, dijo muy molesta la señora Aurora.

De acuerdo con los entre­vistados son varios los medica­mentos que constantemente no están disponibles en la farmacia, medicamentos que deben ser comprados en lo particular, un gusto que no es siempre posible de cubrir por la ciudadanía.

“A mí me han dicho que tengo que regresar una o dos semanas después de que me toca la cita, porque no hay me­dicina, pues no me puedo es­perar porque el dolor que me da es muy fuerte, tengo artri­tis y otras enfermedades que requieren de que esté toman­do el medicamento, gracias a Dios uno de mis hijos me ha ayudado, porque salen caros y con la pensión que tengo sale apenas para comer y algunos gastos pequeños de la casa, y mi señora también, está mal de la presión y del corazón, ella está peor porque ella no se puede esperar, y su medici­na sale más cara. Así que por favor, sí queremos que nos ayuden a que esto deje de su­ceder, porque se supone que debe de haber dinero suficien­te para que haya medicinas, ya tantos años que me tocó traba­jar y aportar, mínimo que me den medicinas cada que yo las necesite”, dijo José Luis, otro derechohabiente.

En contraste, lo que siem­pre hay, es paracetamol, de eso sí les dan varias cajas cada que se surten las recetas.

De acuerdo con los en­trevistados, sin medicamen­tos específicos para padeci­mientos como la diabetes, la hipertensión, artritis y otras enfermedades del sistema in­munológico los que no se en­cuentran constantemente, por ello, hicieron un llamado a la delegación Jalisco del IMSS para que se revise el tema del abasto de medicina en las clí­nicas.