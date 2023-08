Piden dar Mantenimiento a Cruces Ferroviarios en Tlaquepaque

Autoridades “han Minimizado” el Problema “Desde Hace Muchos Años”

“Las Pésimas Condiciones de la Infraestructura no Garantizan la Seguridad Vial ni la Accesibilidad”, asegura el diputado de Morena Óscar Vásquez

Elizabeth Ríos Chavarría

Debido a que los cruces ferroviarios a nivel representan un riesgo constante, al que ya se han acostumbrado ciudadanos aledaños a estas zonas, a pesar de que se han registrado múltiples accidentes, el diputado local de Morena Óscar Vásquez llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para darle mantenimiento a estos puntos en el municipio de Tlaquepaque.

El morenista recordó que hace unos días, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que una persona en silla de ruedas queda estancada en las vías, siendo rescatada por ciudadanos de la zona para no ser atropellada por el tren que transitaba por el lugar en ese momento. Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle Cardenal y Vía Manzanillo, en la delegación de Las Juntas: “De no haber sido por los ciudadanos que rescataron a la persona en silla de ruedas, este incidente habría tenido desenlace de fatales consecuencias. Lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre, ya que se han documentado diversas ocasiones en que personas quedan atrapadas cayendo en las rejillas por la amplia distancia entre rieles, accidentándose y sufriendo lesiones”

Dijo que esta situación pega más a menores, ciclistas, motociclistas, adultos mayores o personas con discapacidad, y aunque ha sido constante el reclamo por el abandono de estos cruces, lo cierto es que las autoridades de todos los niveles de gobierno se deslindan y la situación sigue igual o peor que antes.

“Es una situación que se ha minimizado desde hace muchos años. Las pésimas condiciones de la infraestructura de los cruces ferroviarios a nivel en Tlaquepaque no garantizan la seguridad vial ni la accesibilidad, por el contrario, implican un riesgo potencial para la población. Por ello propongo se envíe exhorto a los tres órdenes de gobierno para que de manera coordinada realicen el mantenimiento y las adecuaciones necesarias a estos cruces, para que se garanticen condiciones mínimas de seguridad vial y accesibilidad”.

Por otro lado, el diputado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de ayudar a pacientes foráneos -y sus familias- cuando son hospitalizados en la ciudad y son de escasos recursos, ya que en la actualidad no tienen el apoyo que requieren a pesar de su situación complicada

“Hemos sido testigos de personas que pasan la noche a las afueras de un hospital soportando las inclemencias del clima, recostados en el piso y pasando hambruna. Por ello, la reforma que presento propone que la ley reconozca como sujetos de la asistencia social a los familiares de pacientes foráneos de bajos recursos, para que el estado habilite y administre áreas de descanso en todas las unidades hospitalarias de nuestra entidad, donde dichos familiares puedan descansar, asearse y alimentarse”.