Inician Clases, Pero no Terminan los Gastos

Padres Reconocen que las Cuotas son Necesarias

Por Rafael Hernández Guízar

Inicio ayer el ciclo escolar en el estado de Jalisco y miles de padres de familia se encuentran consternados por los precios de las listas de útiles.

Para el nivel primaria en las escuelas públicas, además de tener que pagar una lista de alrededor de 800 pesos por los útiles escolares, los padres de familia deben pagar también la cuota de aportación voluntaria que oscila entre los 300 y mil pesos, además de uniformes, mochilas y otros materiales.

“Andamos bien apurados porque no completamos lo de todos, de mi hijo que entró al kínder van a ser casi mil 500, y de los de la primaria son alrededor de tres mil, por los dos, más la de la secundaria, que van a ser como otros dos mil, sáquele cuentas, siempre es una cantidad fuerte, la verdad es que nos agarró un poco en curva esto porque estábamos esperando que nos pagaran un dinero y no llegó, pero bueno pues a ver cómo lo sacamos esto adelante”, indicó el señor José, uno de los padres entrevistados el día de ayer por este diario.

Los entrevistados reconocieron que la aportación de las cuotas escolares, es un pago que debe hacerse debido a que constantemente hay gastos en las escuelas y por desgracia, la Secretaría de Educación Jalisco no hace estas aportaciones para el gasto corriente de los centros educativos.

Sin embargo, lamentaron que en algunas escuelas el pago de la aportación sea moneda de cambio para permitir el ingreso de los niños a estudiar.

“Bueno aquí por fortuna no pasa eso, aquí lo que sea de cada quien es que el director en esta escuela, la Ignacio Ramos Praslow, que está en La Estancia acá en Zapopan nos ayuda, y él no permite que los niños se queden sin estudiar, más bien yo sé que eso ha pasado en varias escuelas en Tonalá, allá tengo a un cuñado y me comentó que le dijeron que tenían que pagar si querían el lugar para el niño, eso pues no está bien, aquí mis respetos para el director, es muy consciente y sabemos que hay papás que a veces no pueden pagar y les han condonado la cuota, o les han permitido que la paguen después, como quiera que sea eso es algo que manejan los de la sociedad de padres de familia, pero sí sería bueno que la Secretaría de Educación estuviera al pendiente de las otras escuelas en donde son obligatorios esos pagos”, agregó el entrevistado.

Cabe señalar que las papelerías ubicadas en la zona centro de Guadalajara, de acuerdo a un sondeo que realizó este reportero en varios establecimientos, son unas de las opciones más accesibles para surtir la lista de útiles.

Al igual que las tiendas de ropa escolar que se ubican también dentro del primer cuadro de la ciudad.