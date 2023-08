Gobierno de Alfaro Desdeña a Mujeres Violentadas

“Tenemos muy Pocas Expectativas de Lograr Soluciones”

Hoy se Realizará una Mesa de Diálogo con la Asociación Mujeres Luchando por Mujeres, Pero sin Titulares de Dependencias

Por Rafael Hernández Guízar

Hoy martes se realizará una mesa de diálogo entre el gobierno del estado y la asociación Mujeres Luchando por Mujeres, la intención es hacer reales los supuestos apoyos para ese sector.

Marta Dalila Castillo, representante de la asociación que lucha por el apoyo para mujeres violentadas, en entrevista con Página 24, resaltó que, pese a que han expuesto y justificado todas sus peticiones, han hecho caso omiso en la administración a cargo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues ni siquiera acuden los secretarios encargados de las áreas correspondientes.

“Ya nos dijeron que en la reunión no va a estar la titular y lo que las mujeres queremos es que el gobierno del estado, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entiendan que este es un problema real, un problema que no puede ser estacionado o mandado de oficina en oficina porque los problemas existen todos los días, y bueno vamos a ir a la reunión aunque tenemos muy pocas expectativas de lograr soluciones, parece que en realidad las mujeres en Jalisco para el gobierno no son importantes”, indicó.

Agregó que entre los puntos que se pusieron sobre la mesa destaca la seguridad para las mujeres, un seguimiento real en la fiscalía puesto que generalmente los asuntos permanecen estancados.

“Se habló de las mujeres violentadas en el estado, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, esto se pide porque normalmente los violentadores aunque se denuncian, siguen libres y las instituciones no le dan seguimiento al proceso y todavía se comete hasta más daño en contra de ellos porque se buscan represalias, eso es algo inamovible en lo que se está pidiendo, que haya seguridad para las mujeres cuando se denuncian (…) Se está pidiendo también la atención jurídica y psicológica en el centro de justicia para las mujeres, porque nada más las tienen estacionadas por horas y las traen de un lugar a otro, no hay mucho avance y esto hace que haya una revictimización de las mujeres, y también pues está pidiendo un apoyo psicológico no nada más para las mujeres sino para los niños que son también víctimas, pero también para los agresores porque si no, no va a haber avances”, dijo Marta Dalila.

Asimismo, destacó que, en lo económico, hay una parcialidad total para los que apoyan al partido en el gobierno, es decir, que no se brinda realmente una salida económica para las mujeres que han sido violentadas sino que, se utilizan como pago de favores políticos: “En lo de los apoyos económicos queremos decir que es muy interesante que cada municipio tenga un apoyo, pero se manejan de distintas maneras, por ejemplo, en Tlaquepaque hay apoyos a fondo perdido por 40 mil pesos, pero curiosamente cuando se abren las convocatorias ya se acabaron, y normalmente esos apoyos llegan a las mujeres que son dirigentes o apoyan al gobierno en el poder; en Zapopan caso contrario, la forma de apoyar económicamente a las mujeres es mediante un crédito enlazándonos con una financiera de Monterrey, y pues las mujeres dicen que no porque a final de cuentas es un préstamo que es un negocio y no hay dinero. Lo que se quiere es que el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva ponga los apoyos y los programas de manera universal”.

Trasciende que esta organización cuenta ya con integrantes de los diferentes municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara, quienes se han dado a la tarea de recorrer los institutos municipales de la mujer, y en todos estos se tiene el mismo modo de operación, los apoyos son sumamente deficientes o inexistentes.