Máquinas Tragamonedas Proliferan en Guadalajara

A Pesar de que Están Prohibidas

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque están prohibidas, las maquinitas tragamonedas proliferan en diversos establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Tanto en tienditas de abarrotes, como en papelerías y hasta en cremerías, es recurrente ver este tipo de máquinas que se encuentran fuera de la norma, y que representan un desfalco enorme para la ciudadanía.

“Mire, lo que sí tenemos que decir es que ahora ya las están poniendo en algunos lugares que no pueden jugar los niños, eso pues ya es un avance porque luego veías aquí al montón de chamaquitos todo el tiempo gastando dinero a morir, pero no nada más se resuelven así las cosas, te digo que simplemente no deberían dejar que estén las máquinas porque ahora ya también los adultos vienen y se gastan el dinero”, dijo una mujer entrevistada ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Yo conozco a una vecina que casi diario está en las maquinitas, y fácil se gasta como 100 o a veces más, oiga 100 pesos que le servirían para darle de comer a sus hijos, y luego a media semana anda diciendo que ya no tiene dinero, se les vuelve como una adicción estar pegadas a las cosas estas porque piensan que van a ganar, entonces yo sí quisiera hacerle un llamado al presidente o al gobernador, o a quien le corresponda ésto, que por favor no dejen que esto siga así”, agregó.

Dichas maquinitas no cuentan con un permiso municipal, puesto que simplemente no existe, es la Secretaría de Gobernación la que debe de otorgar dicho permiso, pero simplemente están prohibidas.

Sin embargo, trasciende el contraste entre la prohibición que se tiene en la ley, y la manera como han proliferado en negocios de diversos giros, en ocasiones muy cercanos a centros educativos en donde se tiene un público cautivo.