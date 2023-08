“Malvivientes Toman” Caseta y Cisterna en Tonalá

Amenazan a Vecinos

“La Policía Pues no Viene, de Esos Nunca se Sabe Nada Porque ni Entran Aquí”

Por Rafael Hernández Guízar

Abarrotada de marihuanos, permanece una cisterna en la calle Malecón, del municipio de Tonalá, señalaron vecinos.

Una caseta de vigilancia y la cisterna de agua de un complejo de departamentos se convirtió en un refugio de marihuanos, algo que las auto­ridades no han podido frenar.

Ya fue informado el ayun­tamiento de Tonalá y no hace nada, tampoco el Sistema In­termunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantari­llado (Siapa) toma parte en el asunto.

“Ahí llegaron los mari­huanos y tronaron los can­dados que había y se me­tieron, y ya nadie los puede sacar, se meten sabrá Dios a qué, pero huele a marihua­na todo el día, imagínese el peligro de que se lleven ahí a una chamaquilla, lo que puede pasar”, lamento la se­ñora Silvia Becerra, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Deberían de hacer algo los del ayunta­miento porque esto no está bien. No es justo que esté todo el tiempo lleno de mari­huanos y de malvivientes, y la policía pues no viene, de esos nunca se sabe nada porque ni entran aquí, aquí estamos como dicen, con la ley del más fuerte”.

La desconcertada mujer dijo a este diario que estos malvivientes los tienen ame­nazados, que hacen de las suyas y, que aprovechando la ausencia de la Policía muni­cipal, convirtieron la zona en un lugar altamente inseguro.

Por ello hizo un llamado urgente a su presidente muni­cipal Sergio Chávez.

Exigió que envíe de in­mediato personal del ayunta­miento para realizar una labor de inspección, así como al Siapa, para que tomen parte en el asunto y se hagan res­ponsables del depósito de agua que, dijo, le pertenece a dicho organismo público des­centralizado.