Falta de Boca de Tormenta Genera Daños a Automovilistas

En la colonia La Soledad, de Tonalá

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme peligro se vive en la colonia La Soledad, en el municipio de Tonalá.

Se trata de una boca de tormenta que, para variar, fue vandalizada, se robaron la tapa de metal y ahora los ca­rros constantemente caen en el enorme agujero.

“Oiga esto es el colmo, gracias a Dios que fue con luz de día, imágenes de don­de hubiera caído en la noche con la inseguridad que hay aquí, quién sabe qué hubiera pasado, además es un riesgo bien grande, y claro los da­ños quién me los va a pagar”, lamentó el señor Alfredo, un chófer de plataforma que cayó ayer en este agujero.

“Son daños a mi carro que es mi fuente de ingreso, ahora voy a tener que ver qué hacer, porque se me dañó cuando cayó, yo creo que se fregó el amortiguador y algo de la suspensión, ahora voy a te­ner que gastar un dinero que no tengo en reparar el carro porque no lo puedo tener sin trabajar, como le digo esta es la fuente de ingreso que tengo para mantener a mi familia, además estoy pagando el ca­rro, total que esto me dio en la torre”, lamentó.

Casos como el de este hom­bre a diario suceden en este sitio, los daños quedan sin ser resarcidos por la autoridad.

Pero esto puede ser solu­cionado a través de una de­manda de responsabilidad pa­trimonial que se tramita ante la autoridad correspondiente.

Al ser una boca de tormen­ta, le corresponde al sistema intermunicipal de los servi­cios de agua potable y alcan­tarillado (Siapa), pues dicho organismo público descentra­lizado, fue creado con la in­tención de derivar la respon­sabilidad del ayuntamiento de Tonalá, así como de Guada­lajara, Zapopan, y San Pedro Tlaquepaque.

La ley de responsabilidad patrimonial del estado de Jalis­co indica que por cualquier acto de autoridad, ya sea por acción u omisión, si llega a tener con­secuencias contra el ciudadano, la autoridad responsable debe reparar el daño cometido.

En este caso, las reparacio­nes al carro del señor Alfredo deberían ser costeadas por parte del Siapa. Pero debe en­tablarse una demanda de res­ponsabilidad patrimonial ante el tribunal de justicia adminis­trativa de Jalisco.

Para ello es necesario con­tar con el apoyo de un aboga­do, así como recopilar la ma­yor cantidad de evidencia que permita demostrar con modo, tiempo y lugar lo sucedido.