Vecinos no Quieren Torre de Departamentos

En Paseos del Sol

“No se nos Pidió Parecer a los Vecinos, Simplemente Llegaron y Empezaron a Demoler”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Pa­seos del Sol se quejaron por la construcción de un edificio de departamentos.

Se trata de una obra que se realiza en los cruces de la avenida Nicolás Copérnico y la calle Juan de Dios de la Torre, en el municipio de Za­popan.

A decir de los vecinos in­conformes, la obra ha causado varias molestias tanto durante el proceso de demolición por una enorme cantidad de pol­vo que se ha desprendido de los trabajos, así como tam­bién por las consecuencias a futuro que se prevén por la construcción de una torre de departamentos, el problema se centra en la incapacidad para dotar de servicios públi­cos a una indeterminada can­tidad de personas.

“El problema aquí es que no hay espacio suficiente de estacionamiento, por ejem­plo, si usted se fija la mayoría de las casas tienen cochera y para empezar como no sabe­mos cuántos departamentos son los que van a construir, no sabemos cuántos espacios de visitas van a tener, entonces se nos va a complicar dema­siado entrar y salir de nues­tras casas, nadie nos ha dicho cuántos espacios van a cons­truir, cuántos departamentos, es decir, no se nos pidió pare­cer a los vecinos, simplemen­te llegaron y empezaron a de­moler, y de pronto empezaron a excavar”, señaló el señor Juan José, uno de los vecinos entrevistados.

“Yo tengo ya 30 años vi­viendo aquí, llegué y fui de los que construyó la casa des­de cero, no me parece que así nada más lleguen y quieran poner torres de departamen­tos en calles que no tienen la capacidad para recibir depar­tamentos, porque no es que vayan a construir cuatro de­partamentos por ejemplo, una cosa es que lo vayan a hacer por la avenida, pero la mayor parte del terreno no está en la avenida, está sobre nuestra calle, esas son de las cosas que se han estado dando mu­cho en estas administraciones de Movimiento Ciudadano, lo que le llaman violaciones al uso de suelo”, indicó.

Ciertamente no existe in­formación respecto a la obra que se encuentre a la vista de los vecinos.

Nosotros constatamos lo anterior tras hacer una ins­pección ocular al recibir una denuncia ciudadana en la re­dacción de Página 24.

Acudimos al sitio, y cons­tatamos que la mayoría de los vecinos están en contra de la posibilidad de que se cons­truyan varias torres similares, trascendió que se han estado haciendo ofertas a muchos de los avecindados por sus pro­piedades, pues según se ha especulado, la intención es la de construir varias de estas to­rres departamentales.

Hicieron un llamado a su presidente Juan José Frangie, para que les den información a los vecinos y haya especial atención a las posibles viola­ciones a los usos de suelo.