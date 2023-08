Señalan Corrupción de Agentes de Movilidad de Guadalajara

“Me Pidieron mil Pesos Para no Colocar la Araña”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron actos de corrupción por parte de agentes de movilidad de Guadalajara.

Pon la puesta en marcha de los inmovilizadores para los vehículos en el centro tapatío, mismos que son colocados a todos aquellos que se esta­cionan en zonas prohibidas o bien, que son reincidentes en la omisión de la tarifa por es­tacionarse en la calle, llegaron también las extorsiones por parte de los agentes, según se denunció a Página 24 por ciudadanos muy molestos.

“Mire me iban a poner la araña esa que le ponen a los carros, yo les dije que qué pues, que no me la pusieran, me dijeron que porque estaba en lugar prohibido. Total que me estuvieron diciendo que me iba a salir bien caro si se lle­vaban en el carro al corralón, porque además debo algunas cosas del carro, y me pidieron dinero, me dijeron que les die­ra mil pesos, y que con eso no me ponían la araña, imagínese nada más, mil pesos, lo de mi semana”, denunció un ciuda­dano que prefirió el anonimato por temor a represalias.

-¿Y se los dio?

-Pues qué más. Si no se los dabas iban a llevar el carro y como debo dos refrendos y unas multas pues me iba a sa­lir más caro. Se lo tuve que dar porque de lo contrario pues imagínese todavía estaría mi carro ahí en el corralón.

Lo anterior sucedió hace una semana, según relató el molesto ciudadano a este re­portero, aunque no cuenta con pruebas de lo ocurrido, es de­cir, desconoce el nombre de los agentes de movilidad, y tampoco capturó en video o fotografía el hecho.

Derivado de esto, según dijo, cada vez que acude al centro de Guadalajara, pre­fiere meter el carro al estacio­namiento público, pues hay varias calles en donde no está claro si se trata o no de una zona prohibida debido a que no está señalizado y, por ende, podría volver a ocurrir un he­cho similar.

Tras la aprobación en el cabildo tapatío para que se co­locaran estos inmovilizadores, ciudadanos se han dicho muy molestos por la colocación de los mismos, algo que les hace tener que pagar una multa di­rectamente al ayuntamiento, sopena de que sus carros sean llevados al corralón.

La petición de este ciuda­dano al presidente municipal Pablo Lemus Navarro, fue para que haya cero tolerancia ante posibles hechos de co­rrupción, algo que debería ser revisado por la contraloría del ayuntamiento.