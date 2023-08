Policías Corruptos Extorsionan en Zapopan, Acusan

Paran a Automovilistas por Presuntas Faltas de Tránsito

Por Rafael Hernández Guízar

Continúan los actos de hos­tigamiento por parte de la Poli­cía municipal de Zapopan a au­tomovilistas y motociclistas.

En colonias como Arcos de Guadalupe y La Estan­cia, policías municipales de Zapopan hacen su agosto al detener conductores al azar, y sin justificación alguna so­licitarles documentos para luego amagarlos para recibir dádivas económicas so pena de retirarles sus vehículos de circulación.

“Me paró un policía de moto, yo iba tranquila y me detuvo diciéndome una es­tupidez, según el que había dado vuelta en un lugar pro­hibido cuando no es así, total que empezó a pedirme los do­cumentos del carro, y me dijo que me iba a quitar el carro, yo le dije que traía todo en orden, pero él hasta le habló a la grúa, y le dije que no era autoridad para eso, además de que no había cometido nin­gún error, pero le valió (ma­dre), total que empezó a decir muchas cosas y me asustó, y pues le tuve que dar dinero”, denunció la señora Karla, una de las ciudadanas afectadas por dichos actos de corrup­ción.

-¿Cuánto le dio?

– Pues quería dos mil pe­sos, y como no traía más que 500 con eso se quedó, yo sé los di porque en verdad me asustó con lo que me dijo, ya cuando llegué a la casa y le platiqué a mi esposo le dio mucho coraje porque es abo­gado y me explicó que no ha­bía motivo para retirarme el vehículo. Pues ya me quedé con mi coraje, y lo peor es que ni siquiera me fijé en el núme­ro de patrulla, pero pues sí le diría yo al presidente munici­pal que por favor ponga orden con esto, porque es el colmo ya no sabe uno si cuidarse de los rateros o de los policías.

El caso de esta molesta mujer no es el único similar que se ha denunciado a Pá­gina 24.

En dicha zona ubicada al poniente de la zona metropoli­tana es común que los policías municipales hagan este tipo de actos deleznables, lo ante­rior lo señalamos tanto por las denuncias ciudadanas que han llegado a nuestra redacción, como por experiencia propia de este reportero, ya que en días pasados un policía muni­cipal intentó un amago como este sin tener éxito. Incluso tras reconocer su falta pidió perdón.

Sin embargo, trasciende la necesidad de que la comisaría general de seguridad públi­ca de Zapopan ponga bajo la lupa a los elementos ubicados en la zona Poniente, es decir, en el polígono que se ubica de la avenida López Mateos al Anillo Periférico, y de la avenida Mariano Otero hasta la avenida Vallarta.