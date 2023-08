Piden acciones concretas al Ejecutivo Estatal y al Federal

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante los hechos violentos que persisten en la entidad, como la reciente desapa­rición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno o cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, la regidora del PRI en Guadalajara, Sofía García Mosqueda, llamó al gobier­no estatal y federal a actuar como la situación lo amerita; urge estrategia y coordina­ción, añadió.

La tricolor aseveró que se debe alzar la voz porque los números duelen, debido a que no existe estrategia, seriedad y sobre todo empa­tía de los gobiernos ante una realidad de inseguridad cada vez más latente que golpea a las familias por igual.

“Empiezo aquí en el es­tado haciendo un llamado al Instituto Jalisciense de Cien­cias Forenses, que se tarda muchísimo en ver los temas del ADN. Porque tengo ami­gos que me han pedido el fa­vor de que necesitan saber si esos restos calcinados son de su esposo. ¿Dónde queda la sensibilidad? ¿Dónde queda el dolor de las demás perso­nas y tener esa empatía?”.

A nivel federal no dejó de cuestionar las estrategias im­plementadas por el presidente Andrés Manuel López Obra­dor, al criticar la forma en la que ha respondido ante diver­sos temas de seguridad, evi­denciando que el famoso dicho de “abrazos y no balazos” no ha dado resultado como ellos lo quieren hacer ver.

“México no es un país de caricatura y no se merece te­ner un presidente de carica­tura, que nos trata como si fuéramos un chiste. Jalisco está ardiendo y aquí a todos nos toca entrarle, sí, pero no diciendo ‘no oigo’ y me aviento un chiste. Ya basta de esas burlas cada mañana, pensar que todos somos ig­norantes o pendejos. A mí me da coraje, me arde el corazón por salir con esas jaladas de otros datos. La realidad es esta, hay asesinatos, está el crimen organizado, hay des­apariciones”.

Pugnó porque cada quien haga lo propio pero a través de una coordinación eficaz que permita hacer frente a la inseguridad que persiste en el estado y el país, pues mientras en Jalisco se habla de más de 15 mil desapare­cidos, en todo México al me­nos se contemplan 110 mil y eso algo que no se puede seguir permitiendo.

“Ya basta. Queremos se­riedad en los temas y más en temas que nos duelen, por­que cuando te llega a ti y tu familia te arde todavía más la sangre, y lo que quieres es empatía por parte de los go­biernos, ya basta. Yo desde aquí les digo que no me rindo y que voy a seguir alzando la voz, y los invito a que lo hagan y que hagamos lo que nos toca y más los que esta­mos como funcionarios. Que sobre todo exista empatía, sensibilidad y seriedad, por­que eso es lo que se merece México, Jalisco y Guadalaja­ra”, concluyó.