El Modelo Tributario Debe Revisarse Oportunamente

Las Políticas Públicas Inciden en el Desempeño de la Economía del País

El Objetivo es Evitar que Afecte a Determinados Sectores, Afirma la Doctora Alma Rosa Moreno en la UAG

Las políticas públicas son importantísimas, deben ser el marco que permita el funcio­namiento correcto de la econo­mía del país, afirmó la Dra. en Economía Alma Rosa Moreno Razo durante el conversatorio que sostuvo de manera virtual con estudiantes de la Maestría en Administración de la Uni­versidad Autónoma de Gua­dalajara (UAG), con el tema “Políticas públicas. Cómo han influido en el desarrollo eco­nómico del país”

Expuso que el modelo económico mexicano ha sido y sigue siendo capitalista, “a lo largo del siglo XX y XXI, hemos pasado por diferentes estrategias de gobierno, pero el modelo es el mismo. El mo­delo neoliberal que dominó casi 30 años produjo grandes éxitos y grandes fracasos.

Su objetivo era el creci­miento del país, la generación de empleos, mejores salarios y que esto se reflejara en el nivel de vida, con una visión inclu­yente y reducción de la des­igualdad; que quienes ganaran menos tuvieran una buena ca­lidad de vida. Esto no se logró en su totalidad”.

Desafortunadamente, no se ha averiguado qué fue lo que falló, qué parte de esa estrate­gia no funcionaron y por qué el objetivo no se consiguió en la medida que se pretendía.

La Dra. Moreno Razo, que fue la primera presidente del Sistema de Administración Tributaria (SAT); directora corporativa de Administra­ción del Grupo Financiero Ba­norte; embajadora de México en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y miembro del consejo de administración de Orbia México, dijo que la adopción de políticas públicas y el desa­rrollo económico del país está íntimamente relacionado con el sistema tributario, “el de México es, en teoría, uno de los mejores sistemas tributa­rios del mundo, pero tenemos fallas en su instrumentación y la capacidad recaudatoria es bastante limitada”.

Los impuestos son un fac­tor relevante para las empresas y en muchas ocasiones su ge­neralidad resulta inadecuada para el desarrollo macroeconó­mico porque afecta de distinta manera a las numerosas regio­nes que tiene el país. Es nece­sario revisar continuamente cómo funciona la recaudación en cada región y cómo afecta a los distintos sectores de con­tribuyentes, de manera que se puedan hacer ajustes para im­pedir la afectación individual, dijo.

A la Dra. Moreno Razo le tocó simplificar el tema tri­butario con el propósito de que todos pagaran impues­tos, pero, enfatizó, “hay que investigar cómo afecta a las personas, empresas y sectores; de ahí nace la política pública más conveniente”.

Consideró que es muy im­portante para las empresas “exigir ser escuchadas para mantener comunicación con el gobierno. Las asociaciones de productores deben ser activas, insistir y expresarse oportuna­mente”.

Además de la comunica­ción permanente, hay que te­ner indicadores oportunos que permitan ajustar las estrate­gias, añadió.

Uno de los obstáculos más fuertes que impiden el éxito de las políticas públicas es la falta de estado de Derecho, ya que muchas empresas no cum­plen sus obligaciones legales, lo cual distorsiona el mercado. “Las empresas incumplidas tienen menos costos y provo­can falta de competencia fren­te a las que sí cumplen”.

Desde una perspectiva de gobierno, las políticas públi­cas deben crear un marco pro­picio en el que haya crédito, inversión, seguridad jurídica, que los contratos se hagan va­ler; pero también debe com­plementarse con una perspec­tiva de empresa sobre cómo llegar al mercado y crear nue­vos mercados.

Afirmó que la apertura económica ha traído mucho capital extranjero, pero sigue habiendo limitantes como son los sectores dominados por una o pocas empresas, secto­res monopólicos que no dejan crecer el mercado mexicano. Relató que cuando era Em­bajadora en Gran Bretaña, muchos fondos de inver­sión tenían interés en venir a México, pero le comentaban que muchos sectores estaban cerrados a nuevas inversio­nes. “Hay que abrir espacios”, recomendó la expositora.

En factor del medio am­biente, también es importante para las políticas públicas, ya que la gasolina y el gas tienen un costo y es posible ofrecer incentivos para quienes no contaminan.

Dijo que las universidades y centros de investigación ha­cen estudios sobre los efectos de las políticas públicas; hay que alentarlos y si es posible, financiar dichas actividades.

Finalmente, a pregunta de uno de los asistentes, afirmó que las empresas de gobier­no deberían ser rentables, para lo cual tienen que me­jorar su eficiencia. Comen­tó que en Francia el Estado es dueño de un gran número de empresas, la Unión Euro­pea vigila que éstas sean co­rrectamente administradas. Semblanza

La Dra. Alma Rosa More­no Razo estudió licenciatura en Economía en el ITAM, hizo la maestría en El Colegio de México y posteriormente un doctorado en la Universi­dad de Nueva York.

En su trayectoria laboral destacan puestos directivos durante 20 años en la Secre­taría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, Embajada en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Grupo Financiero Ba­norte y Pemex.

También es madre de fa­milia y actualmente está ju­bilada.