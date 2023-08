Comercios de la “Estrella de la Muerte”, Casi en la Bancarrota

“No Sacamos ni Siquiera Para Cubrir la Renta”

“Eso es lo más Preocupante, no nos Dicen ni Para Cuándo van a Terminar, ni Tampoco nos han Hablado de si va a Darse Algún Tipo de Apoyo”

Por Rafael Hernández Guízar

Casi en la bancarrota se encuentra la mayoría de los negocios que se ubican en­tre avenida Alcalde y Ramón Corona, en el polígono de la “Estrella de la Muerte”, por las obras de remodelación en el extremo Sur del centro ta­patío.

Desde hace varios meses inició una obra de remodela­ción de las calles y los comer­ciantes ven con desesperación como el paso del tiempo se lleva también sus ganancias.

“No tienen para cuándo terminar estos señores del ayuntamiento, son el colmo, porque nosotros seguimos pa­gando la renta y los servicios, y la verdad que no sacamos ni siquiera para cubrir la renta”, dijo una de las comerciantes entrevistadas por Página 24.

Los costos del alquiler por un local en esta zona oscilan entre los seis mil -los más baratos y pequeños- y 20 mil -los más grandes- en prome­dio, aunque hay algunos que llegan a casi el triple de lo an­tes señalado.

La situación es altamente preocupante para los ciudada­nos que sienten ya comprome­tido su patrimonio, pues no les dan una fecha en la cual pu­diera terminarse de construir las obras de remodelación de las calles y banquetas en esta zona de la ciudad.

“Eso es lo más preocupan­te, no nos dicen ni para cuán­do van a terminar, ni tampoco nos han hablado de si va a darse algún tipo de apoyo, y la verdad es que sí lo necesita­mos porque ya nos acabamos los ahorros, nosotros vemos muy bien que se hagan obras de remodelación porque que­da mejor la calle y eso nos be­neficia, pero deberían de ser con el menor impacto posi­ble; imagínese seis meses sin poder vender prácticamente nada, y lo peor del caso es que no solamente no estamos sacando nosotros para poder mantenernos, ya muchos he­mos tenido que despedir gente porque si no sacamos ni para pagar la renta, como le digo, menos vamos a tener para pa­gar sueldos”, agregó.

La problemática ha sido señalada de forma directa al ayuntamiento de Guadalajara, pero no hay respuesta.

A los comerciantes no les han ofrecido siquiera algún tipo de crédito que les permi­ta recuperarse un poco y te­ner capital para solventar los gastos que son prácticamente insostenibles para la mayoría de las personas.

El llamado fue al presi­dente municipal Pablo Lemus Navarro, al que pidieron una audiencia para expresarle de forma directa sus problemáti­cas y necesidades.