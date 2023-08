Mujer Pide a Alfaro que le Regresen a sus Hijos

Hace 4 Años el DIF se los Llevó

María También Señaló el Caso por la Desaparición de su Madre, Hace 18 Años

Por Rafael Hernández Guízar

María González, una des­esperada madre de familia exige al gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro, que le en­treguen a sus hijos.

Ya se cumplieron cua­tro años desde que el DIF los retiró para supuestamen­te comprobar que no fueran maltratados, y pese a no ha­ber encontrado nada, no hay ni respuesta, ni el regreso de sus menores, aseguró la mu­jer. Ella acusó al mismo go­bierno del Estado de retirarle a sus hijos tras hacer pública la desaparición de su madre, hace 18 años.

“Mis hijos tenía cuatro años, son tres hijos, y hay dos sobrinos que también están allá, a mí me quitaron a mis hijos sin ninguna razón, dije­ron que iban a hacer los exá­menes y a comprobar que no estuviera siendo víctimas de maltrato, y ya no se ven los números por ningún lado, el más grande va a cumpliría 13 años de edad, ya lleva cuatro cumpleaños en el albergue, no me han dejado verlo, mi hijo el más chico va a cumplir ocho años”, relató María.

Y siguió: “Me estoy mani­festando, porque tienen cuatro años ya con mi caso estanca­do, no le quieren dar segui­miento. Mi mamá también es parte de este grupo de Jalisco, es una de las desaparecidas en el 2008. No se sabe nada de ella, no me han querido dar nada de documentación de ella para poder reportar una denuncia, me dijo el INE que no había documentación de mi mamá, aunque está su acta de nacimiento. Ya va a cum­plir 18 años desaparecida mi mamá. Ahora se ensañan con mis hijos, me dijeron que si decíamos algo nos iba a ir muy mal, a nosotros como familiares de desaparecidos, el gobierno nos toma como personas que valemos me­nos, cometen actos de discri­minación”.

Ha ido de abogado en la bogado, y de institución en institución, no le dan respues­ta de cuándo podrá recuperar a sus hijos.

“Ocho cartas de la Comi­sión Nacional de los Dere­chos Humanos, he escrito 29 cartas a palacio de gobierno, tengo cinco municipales, he venido a manifestarme mu­chas veces, me han reportado en varios medios y nadie me ayuda”.

Desesperada por no tener respuesta de las autoridades, imploró al gobernador Enrique Alfaro por su apoyo, y solicitó que le dé audiencia para que regresen sus hijos a su lado.Pidió también que le den res­puesta por la desaparición de su madre, quien desde hace 18 años no ha sido encontrada.