Guadalajara Cobrará Multas por Conducir a Exceso de Velocidad

Solo es Atribución del Estado, Indican Morenistas

“No Estamos a Favor de la Doble Multa, Nadie Puede ser Juzgado dos Veces por la Misma Cosa”, Explicó la Regidora Mariana Fernández

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con el voto en contra de los regidores de Morena, in­tegrantes del ayuntamiento de Guadalajara aprobaron la Ley de Ingresos del municipio para el siguiente año por un monto de 11 mil 745 millo­nes de pesos; se contemplan incrementos progresivos en el impuesto predial y nuevas multas por manejar en exceso de velocidad.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el ayuntamiento, Patricia Campos, habrá estímulos fis­cales para la ciudadanía y que aquellas personas con propie­dades con valor menor a un millón 53 mil pesos solo per­cibirán incremento del 1 por ciento en el impuesto predial.

Detalló que los predios con valor fiscal entre un mi­llón 53 mil a 3.1 millones de pesos tendrán un incremento del predial del 5 por ciento; los que se encuentren entre 3.1 y 5 millones de pesos ob­tendrán el 7.5 por ciento; en tanto que aquellos inmuebles cuyo valor sea mayor a 5 mi­llones de pesos tendrán un incremento de no más del 10 por ciento.

Por otro lado, y aunque re­gidores de oposición cuestio­naron que esto es atribución solo del estado, dentro de la ley de ingresos del siguiente año se concretaron multas por exceso de velocidad en Gua­dalajara.

A decir de la regidora de Morena, Mariana Fernández, la multa será de mil 700 pe­sos lo cual representará una doble multa para el ciudadano toda vez que el estado ya con­templa sanciones por esto, y aseveró que el tema es mera­mente recaudatorio que dejará un precedente para que otros municipios hagan lo mismo.

“No estamos a favor de la doble multa, nadie puede ser juzgado dos veces por la mis­ma cosa y aquí los ciudadanos vamos a ser multados dos ve­ces por el exceso de velocidad. ¿Quién lo va a hacer (multar) y con qué instrumento lo van a hacer? ¿Van a comprar foto­multas, cámaras o será a ojo de buen cubero? ¿Para qué el mu­nicipio quiere poner multas de velocidad si al final también tendrán que ser acompañados de un agente estatal que entre­gará la multa al chofer? Esto es una doble contribución, al final lo que vemos es un tema recaudatorio”.

Añadió que otras multas refieren a quienes dejen co­ches abandonados en la vía, por un monto de mil 300 pe­sos, aunque no se define a partir de los cuántos días se considera que un automotor se encuentra en una situación así; así como multas de dos mil a 40 mil pesos a hoteles, casas, departamentos en renta y otros que ofrecen servicios simila­res, que no tengan libros de registro de huéspedes, la cual se estableció para combatir la trata de personas

“Seamos sinceros sobre la realidad; el tema de la trata tie­ne que ser con operativos de la policía de Guadalajara. No me digan que no saben en dónde está toda la prostitución infan­til en el municipio.

Seguramente los delin­cuentes que lleguen a hacer un secuestro exprés a un mo­tel llegarán con identificación verdadera. El tema de la trata no se va a acabar revisando libros de registros, pero sí va a golpear la economía de ho­teleros, moteleros, gente de hostales. El tema se tiene que atender desde la comisaría, porque revisando libros de registro no van a encontrar a ningún tratante en el munici­pio”, dijo Mariana Fernández. Los regidores Fernando Garza (PAN) y Tonatiuh Bravo Pa­dilla (Hagamos) reconocieron por su parte que el impuesto predial sea progresivo por va­lor de propiedad, para no afec­tar a quienes menos tienen; en tanto que la regidora del PRI, Sofía García, se manifestó en un sentido similar, aunque se mostró en contra de las mul­tas en el municipio por exce­so de velocidad, advirtiendo que se vendrán amparos ya que este tipo de sanciones no procederán.