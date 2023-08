Es una “Simulación” Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco

“Hay Participación de Algunos Elementos del Estado con el Crimen Organizado”

Fundador del Colectivo Luz de Esperanza También Señala que la Fiscalía Descarta las Pistas Aportadas Desde el Anonimatopor

Por Rafael Hernández Guízar

Es una simulación búsque­da de desaparecidos en Jalis­co, sentenció Héctor Flores, fundador del Colectivo Luz de Esperanza.

Destacó que las autorida­des jaliscienses son sumamen­te deficientes en el trabajo de búsqueda de desaparecidos, razón por la que las mesas de diálogo son “una burla”.

“Desgraciadamente tene­mos que seguir participando para que hagan las autorida­des lo que tienen que hacer. No nos queda de otra a las colectivas y los colectivos más que seguir tomando esto como una burla del gobier­no, porque si no nos presen­tamos, de todas maneras, no pasa nada con la autoridad”, aseguró Flores.

El activista resaltó que,por desgracia, en Jalisco hay participación de funcionarios públicos con el crimen orga­nizado. Lo anterior, supone una “simulación” por parte de las autoridades para comba­tir el grave problema que ha posicionado la entidad en pri­mer lugar a escala nacional en materia de desaparecidos.

“Desgraciadamente hay participación de algunos ele­mentos del Estado con el cri­men organizado, para la sus­tracción de las personas, si no las matan, a algunos les dan la oportunidad de que se puedan ir a trabajar a los (narco) cam­pamentos, a un trabajo forza­do, una esclavitud moderna, trata de personas”, agregó.

Destacó también que por parte de la Fiscalía hay un trabajo sumamente deficien­te, puesto que las denun­cias anónimas no son aten­didas de manera correcta.Cuando se dan pistas respec­to a narco campamentos en donde se mantienen retenidos civiles inocentes, la Fiscalía, a decir del entrevistado, no actúa puesto que exige que quienes hagan las denuncias lo hagan de mutuo propio, es decir, no de forma anóni­ma, lo cual supone un riesgo irremediable para aquellos que puedan aportar cualquier dato.

Enfatizó que al momento de acudir a la Fiscalía para re­velar ubicaciones de campa­mentos del narcotráfico y del crimen organizado, la autori­dad, es hermética e inoperan­te, ya que se niegan a actuar si no hay denuncias con nom­bres y apellidos (descartan las pistas anónimas).

“Eso supone un riesgo to­tal para mi persona, para mi familia, para los colectivos y colectivas (así como para cualquier otro ciudadano que denuncie)”, siguió en la acti­vista al ofrecer una rueda de prensa en el centro de la ciu­dad.

Finalmente, destacó tam­bién que es el mismo gobier­no del Estado, el que a través de diversas estrategias, inten­ta desprestigiar no sólo el tra­bajo que realiza el colectivo que él representa, sino tam­bién, a los demás compañeros de su movimiento y otros que luchan contra la desaparición forzada de personas.