Juzgado Ordena a Autoridades Clausurar Obra de Agencia MG

fectado Reclama Pago de Daños por 4 mdp

El Ayuntamiento de Guadalajara y el Tribunal Administrativo Podrían Incurrir en Desacato a las Suspensiones Para Detener la Obra

Por Rafael Hernández Guízar

Tanto en el Ayuntamiento de Guadalajara como en el Tri­bunal Administrativo, podrían incurrir en desacato a las sus­pensiones para clausurar una obra en Guadalajara.

Se trata de la agencia de au­tos MG que se construye en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Chapultepec Country, misma que no cuenta con la licencia de los estudios corres­pondientes por parte del ayun­tamiento tapatío, y aunque ya clausuraron la semana pasada al ser obligados por el juzga­do de distrito que falló con una suspensión a favor de los ve­cinos afectados, dicha clausu­ra es parcial pues dejaron una puerta libre por la que los tra­bajadores de la obra continúan trabajando incluso después de los horarios permitidos.

“En cualquier lugar don­de hubiera estado de derecho, es decir que se respetarán las leyes, no tendrían los ciuda­danos que estar pidiendo de favor a las autoridades que ha­gan bien su trabajo, la clausura en el caso de los afectados no se hizo de la manera correcta y por ello es que siguen trabajan­do porque le están apostando a terminar para que no pueda hacer ya nada”, dijo José Her­nández, abogado de la familia Acosta, los afectados por esta obra que está desarrollándose de forma ilegal.

“La cuestión es simple, los afectados están exigien­do a la autoridad que se haga la clausura de forma correcta, también están exigiendo a la agencia de carros que paguen los daños causados, es por un monto que ronda los cuatro millones de pesos”, agregó el abogado.

Dicho lo anterior, quedó en evidencia que por parte de la constructora están desobedeciendo la clausura, pues Pá­gina 24 cuenta con videos en donde se aprecia la manera en la que “están trabajando dentro de la obra ya clausurada”.

Por ello, al momento, de acuerdo con los afectados, exis­ten responsabilidades civiles y del tipo penal para las autorida­des y los particulares que han violado la suspensión otorgada por el juzgado décimo primero de distrito en materia adminis­trativa, civil, y del trabajo.

Entre los daños causados, destacan grietas en muros y pi­sos, caída de fierros y material, asentamientos del subsuelo, caída de puertas y ventanas, quebraduras de azulejos y de pisos, trabajos a deshoras de la noche.

Por ello, es que se interpuso por los afectados, el juicio de amparo 1728/2023, mismo que se sigue en el Juzgado Décimo Primero de distrito en materia administrativa, civil y del tra­bajo del tercer circuito.

Es por ello que el citado juzgado concedió una suspen­sión dentro del amparo para el efecto de que esta autoridad verificara y regule la ejecución de dicha medida de protección -clausura-, esto mediante auto de fecha 4 de agosto del 2023, de la cual se desprende: “La autoridad realice una visita de verificación, a fin de consta­tar el atamiento de la clausura impuesta mediante el sello de clausura folio 001788, deriva­da del acta de inspección folio IN/1/48/22/3/2023/01, tam­bién constate si la obra cuenta con licencia de construcción, así como autorización de eva­luación de impacto ambiental, y en caso de proceder, bajo su mas estricta responsabilidad, imponga las medidas de segu­ridad que la normatividad apli­cable disponga”.

Trascendió que el ayunta­miento manifestó que no podía verificar ni clausurar dicho es­tablecimiento que se construye sin licencia de construcción, derivado de que existe una me­dida cautelar concedida por la Tercera Sala Unitaria del Tri­bunal de Justicia dentro del ex­pediente 2236/2023.

Por ello, los afectado ci­tados, decidieron ampliar la demanda de amparo, y el juez federal, concedió una segunda suspensión para el siguiente efecto:

“Por tanto, conforme lo anterior, una vez analizado el acto reclamado y los requisitos de procedibilidad previstos en la ley de la materia, en térmi­nos del numeral 139 de la Ley de Amparo, procede la suspen­sión provisional para el efecto de que: La Tercera Sala Unita­ria del Tribunal de Justicia Ad­ministrativa del Estado de Ja­lisco (autoridad responsable), suspenda provisionalmente la medida cautelar consistente en que se impida verificar y clau­surar la construcción en el pre­dio ubicado en Avenida Plan de San Luis, número 1973 de la Colonia Chapultepec Coun­try, en Guadalajara, Jalisco, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.

Por lo que, con motivo de la presente suspensión, las au­toridades responsables ejecu­toras, volverán a contar con las facultades que les otorga a Ley, en materia de verificación, ins­pección, diligencia e imposi­ción de medidas respecto de la construcción de que se trata.

Es por ello y atendiendo a las suspensiones que han sido concedidas a favor de los afec­tados es que el pasado 17 de agosto de 2023 a las 4 de la tar­de aproximadamente las auto­ridades municipales procedie­ron a clausurar la construcción de la agencia de vehículos de la marca MG”.

Al momento, se han dado una gran cantidad de violacio­nes a los reglamentos munici­pales de Guadalajara, así como a las mismas suspensiones fe­derales, algo que podría traer consecuencias negativas para los titulares de la Sindicatura, y de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento tapatío.