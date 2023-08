Viven “Peligro” en Tianguis de La Soledad

Señalan Imprudencias de Automovilistas

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia La Soledad, en Tonalá, denun­ciaron los peligros que se vi­ven por la imprudencia de los automovilistas.

Se trata del tianguis que se pone en esta comunidad, donde los automóviles pasan sin respetar el espacio que fue designado para los comer­ciantes, de hecho, la semana pasada un automóvil se llevó un puesto causando severas pérdidas económicas.

“Es un peligro, no respe­tan nada. Mire cómo va pa­sando el carro ese, qué más muestra que ésta. La cosa es que mientras no respeten va a seguir pasando el problema, por eso pues le queremos de­cir al presidente que por favor nos ayude”, dijo una de las comerciantes y vecinas entre­vistada por Página 24.

Y agregó: “Nosotros esta­mos hartos de que esto suce­da, no nos están respetando y no nada más es por los que estamos vendiendo, es por la misma gente, estamos todos en peligro, imagínese que se llevan a un niño, que grave va a ser eso. Nosotros estamos pidiendo de favor que haya conciencia por parte de la gente, que además que vengan los del ayuntamiento no nada más a estar cobrando, quere­mos que haya multas fuertes para los que están haciendo este desmadre, que vengan los de la policía y los tránsitos, aquí sí hace falta que estén al pendiente y no nada más an­den fregándose a la gente en la calle”.

Tras recibir una denuncia de los comerciantes y ve­cinos de la zona acudimos para constatar lo antes seña­lado.

Fuimos testigos de que en efecto pasan los automóviles entre los puestos sin respetar el espacio que se supone les otorgó el ayuntamiento de Tonalá a los comerciantes y ciudadanos en general para la venta de mercancías.

Por ello, ciudadanos en general hicieron un llamado a la autoridad municipal, y también a la policía vial del estado, para que hagan pre­sencia en este sitio y se pon­ga orden ante el inminente peligro de que alguien pue­da ser atropellado.