AMLO nos Falló: Exbraceros

No Llegó el Fondo de Ahorro que Aportaron Desde EU Entre 1942 y 1970

Tampoco hay Apoyo de las Autoridades Estatales, Señala Titular del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante

Por Rafael Hernández Guízar

El presidente de la República, An­drés Manuel López Obrador, ha fallado a los exbraseros, pues no les ha pagado su dinero.

Pablo Arellano Morfín, titular del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y el Migrante, sentenció en entrevista con Página 24, que el presidente de la República se comprometió en varias ocasiones directamente con los exbra­ceros a que finalmente les llegaría la justicia que por años han solicitado, que se les pague el fondo de ahorro que ellos aportaron con su trabajo des­de Estados Unidos entre 1942 y 1970, un dinero que el gobierno mexicano se quedó de forma ilegal.

Indicó también que al estar próxi­ma la elección para candidato a ña presidencia de la República del parti­do Morena -el partido de López Obra­dor-, todos los “aspirantes” -llamados coloquialmente corcholatas-, sin duda alguna habrán de prometer lo mismo, aunque el grado de confianza ciudada­na ya no es el mismo.

“Lo que van a hacer las corcholatas son prometer, porque prometer no empobre­ce, si lo que van a hacer es buscarnos para que los apoyemos con el voto pues claro que tenemos que pedir algo a cambio, lo que se va a pedir es la pronta mesa de diálogo para la solución de este problema. Pero hay que decir que esto ya se prometió en el pasado y no se cumplió, Andrés Manuel López Obrador lo prometió tres veces cuando era candidato a la presidencia de la República, y cuando ya era presi­dente de la República lo ratificó, pero la gente se pregunta cuándo nos va a pagar, porque él lo pro­metió, yo estuve ahí cuando él lo prometió, esto lo prometió allá en Tecuala, Nayarit, y no lo ha cum­plido”.

Pablo Arellano resaltó que el Presidente está faltando al jura­mento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de esta emanan, pues recordó que la misma Constitución Mexicana deja en claro que: “En el artículo 5 de la Constitución está que no puede quedarse el gobierno con el fruto de un trabajo lícito”, dijo .

Y siguió: “Cuando estuvo tra­bajando nuestra gente en este pro­grama binacional, los trabajadores estuvieron aportando el 10% de su salario para que cuando regresaran se tuviera un fondo campesino de ahorro, para poder solventar los gastos o necesidades que se tuvie­ron aquí en el lugar de origen, el gobierno norteamericano cumplió con eso, con entregar el dinero al gobierno mexicano, pero el go­bierno mexicano de la manera más perversa se robó ese dinero, ya se cumplieron 80 años de que salie­ron los primeros trabajadores a ese programa y hasta el momento no ha habido una retribución de ese 10%, los compañeros ya no tienen tiem­po, muchos son mayores ya, (pare­ciera que) el gobierno federal está esperando a que se vayan todos los compañeros y las viudas, este es el momento en que se debe de hacer el pago, ningún gobierno es dueño del dinero que genera un ciudadano con el fruto de su trabajo”.

En días pasados una de las re­presentantes del movimiento de exbraceros a escala nacional dejó en claro con entrevista realizada por este diario, que buscarían una nueva mesa de negociación, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta del gobierno federal.

Tampoco el gobierno estatal ha dado respuesta a la petición del apoyo para los exbraceros, como ya pasó en otras entidades fede­rativas.