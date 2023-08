Crece Problema de Basura en Calles de Tonalá

Tonaltecas critican Actuar de Autoridades

Por “Sí Tenemos Aquí un Problema muy Grande, es que el Camión de la Basura no Pasa a Diario”

Por Rafael Hernández Guízar

Por más que prometen en el ayuntamiento de Tonalá resolver las deficiencias en la recolección de basura, los problemas aumentan en las colonias.

Es el caso de la Flores Magón, una comunidad en donde la basura es tanta que constantemente las calles lucen atiborradas de desperdicios.

“La verdad es que sí tenemos aquí un problema muy grande, es que el camión de la basura no pasa a diario. Yo sé que es un problema que no nada más se vive aquí en Tonalá, yo sé que se vive el problema en todos los municipios de la ciudad, ese problema lo tenemos desde hace mucho, y por el motivo del acumulamiento de basura aquí como hay varios indigentes, vienen y al ver las bolsas de basura, ellos llegan y las vacían y nos dejan la basura regada y se llevan las bolsas, y por más que tratamos de estar al pendiente vienen en la madrugada o a la hora que sea y siempre es lo mismo, ahora con las lluvias nos está ocasionando muchos problemas de moscas, ratas, cucarachas, y no hay quien nos pueda ayudar a resolverlo”, dijo muy molesta la señora Eliza González, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Los departamentos son muy pequeños y como la basura no pasa a diario, por eso la gente aquí saca la basura diario a la calle, nosotros queremos que se entienda que como pagamos impuestos nos deben de dar los servicios como debe de ser, y no se me hace justo que la basura no pase diario, uno no puede tener la basura aquí, aunque uno no quiere la tiene que sacar porque los departamentos son muy chicos. Este es un problema muy grande y ya estamos enfadados de esto”.

A decir de la molesta mujer, los problemas son tan grandes que simplemente al no haber voluntad por parte del ayuntamiento para resolver el conflicto, viven “en el abandono”.

A esto se agrega la inseguridad y la falta de patrullaje, lo que hace de la zona un lugar sumamente peligroso e indeseable para muchos.

“Pues ni pasa la patrulla como para que le digan a los indigentes que no estén tirando la basura, porque como le comento el problema es que vacían las bolsas de basura y es tan feo que hay hasta gusanos. Aquí el ayuntamiento debería de hacer algo porque es su obligación. Yo pienso que por el pago de impuestos que hacemos ellos deben de darnos los servicios como corresponde. Yo sí le digo al presidente municipal Sergio Chávez que se ponga las pilas y nos resuelva este problema porque no podemos ya con el acumulamiento de basura y de plagas”, soltó.

Tras dar un recorrido por la zona, constatamos que, en efecto, es enorme la cantidad de basura que se puede apreciar regada por doquier. El olor que se respira es fétido, y hay una presencia enorme de alimañas que hacen la vida bastante complicada a los vecinos de este rincón tonalteca.