Acusan Dilación en Investigación por Violencia Familiar

“Yo lo que Quiero es que Haya Justicia”

Por Rafael Hernández Guízar

La lentitud con la que se trabaja en la Fiscalía General del Estado ha causado enor­mes problemas a Zahín, un joven que fue golpeado por su esposa en repetidas oca­siones.

Desde hace dos años, este hombre ha sufrido por el mal­trato con que su ex pareja y madre de su menor hijo lo trata, y su denuncia por la vio­lencia familiar de la que fue víctima camina a paso lento. No fue siquiera considerada como un asunto de violencia y sólo se investigan las lesiones que en varias ocasiones le dejó, producto de las golpizas que le daba esta mujer.

“Yo lo que quiero es que haya justicia, que no dejen que se me acerque porque está mal, es muy violenta y me ha amenazado con de­nunciarme ella, me dijo que ella iba a poner una denuncia diciendo que la había golpea­do, y que como ella es mujer, pues le iban a creer todo, que me iba a meter a la cárcel y me iba a quitar a mi hijo. Yo quiero que esas cosas no que­den impunes, porque ha sido muy violenta conmigo, me ha intentado matar incluso”, dijo en entrevista con Pági­na 24.

Y siguió: “Me molesta mucho que aquí no me resuel­van, yo creo que alguien así debería de ser juzgada, no le deseo ningún mal, pero me dejó secuelas, yo tengo pro­blemas para relacionarme con los demás porque siento mu­cho miedo, ella me dejó así, sentía que me iba a matar, y otra cosa, empezó ella a ser muy violenta con mi hijo, de hecho, le pegaba, y eso tam­poco está bien, y ahora quiere quitarme a mi hijo por la vía legal, cuando ella es la violen­ta, y la que se fue de la casa”.

Pese a la denuncia inter­puesta, no hay avances, mien­tras tanto, vive con miedo a que su ex pareja pueda apa­recer y tratar de llevarse a su hijo, pues le amenazó en el pasado con desaparecer lle­vándose al niño.