Prostitución e Inseguridad tiene “Preso” al Parque Morelos

Por Rafael Hernández Guízar

La prostitución y la inseguridad tienen tomados los alrededores y el interior del parque Morelos, en Guadalajara.

Vecinos y comerciantes de la zona se dicen hartos de que en el ayuntamiento de Guadalajara ignoren totalmente las problemáticas que han robado la tranquilidad en este sitio.

“Es el colmo que a plena luz de día estén aquí vendiéndose las mujeres, no tenemos nada en contra de ellas, pero no está bien que en un espacio que se supone que es de recreación familiar estén pasando este tipo de cosas, sabemos que muchas tienen familia y que es la única manera que tienen de poder mantener a sus hijos, pero una cosa lleva a la otra y cuando hay prostitución, hay drogas también y hay robos, y consumen drogas incluso dentro del parque. Qué podemos esperar de algo así”, dijo María Esther, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Yo dejé de llevar a mis nietos al parque, porque un día me preguntó uno de ellos sobre una de las mujeres que se estaba vendiendo, y son cosas que cómo se las explicas a un niño de 4 años, y así como yo varias personas definitivamente ya no vemos al parque como una opción. Sí quisiéramos nosotros pedirle al presidente municipal Pablo Lemus que por favor haga algo por este espacio porque ya no se disfruta”.

El llamado al alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro también se hizo en torno a la inseguridad que se tiene. Incluso a plena luz de día se cometen atracos en contra de los transeúntes en los alrededores del parque.

Vecinos y comerciantes exigieron que haya una presencia efectiva de la policía municipal, si bien pasa constantemente la policía, la sola presencia de las patrullas no inhibe la comisión de delitos.