Obras Afectan Ventas en Río Nilo y Patria

“Ya no Estoy Sacando ni Siquiera Para Pagar la Renta”

Por Rafael Hernández Guízar

Continúan las problemáticas para los comerciantes de las avenidas Río Nilo y Patria, en el municipio de Tonalá.

Por varios meses se han realizado trabajos de intervención por parte del ayuntamiento para arreglar la carpeta asfáltica y las banquetas; no han terminado las obras, y para los comerciantes las cosas van de mal en peor.

“Me estoy yendo a la luna, la cosa es que ya no estoy sacando ni siquiera para pagar la renta, y así pues cuál negocio puede aguantar”, lamentó uno de los comerciantes entrevistados.

Y siguió: “Ya no puedo más, ya no saco ni para pagar la renta como le digo, tuve que despedir a los empleados porque ya no me ajustaba ni para eso, y con lo que estoy ganando la verdad es que a veces ni para comer sale, son cosas que no están tomando en cuenta aquí, y no nos da ningún tipo de apoyo, ni siquiera nos ofrecieron que no pagáramos las licencias municipales, que realmente es un pago muy bajito a consideración de lo que estamos nosotros invirtiendo aquí”.

Y es que las obras en este sitio presuntamente se habían terminado, pero por desgracia, simplemente no terminan.

Desesperados por la condición económica que les apremia, y por que se están muriendo de hambre, comerciantes de la zona hicieron un llamado a su presidente municipal Sergio Chávez, solicitaron que haya una junta para poder recibir algún tipo de apoyo económico que les permita evitar que sus negocios se vayan a la bancarrota.