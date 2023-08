Ya se Puede Obtener la Licencia de Conducir Digital

Tiene la Misma Validez, Utilidad y Vigencia que la de Plástico

No Sustituirá a la Física Pues Será un Documento Adicional

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Como parte de las accio­nes de mejora regulatoria e innovación tecnológica que se han implementado en la entidad, autoridades de Jalis­co anunciaron el arranque a partir de ahora de la app para poder obtener la licencia de conducir digital.

La app se llama Licencia Digital Jalisco y podrá des­cargarse en las tiendas de iOS (http://gobjal.mx/iOSLDJ) y Android (http://gobjal.mx/AndroidLDJ) desde el teléfo­no móvil, a fin de que quien cuente con una licencia de conducir en Jalisco pueda ob­tener el mismo documento en su versión digital, la cual ten­drá la misma validez, utilidad y vigencia que la de plástico.

“La licencia digital con­tará con el uso de la firma electrónica avanzada, un avance único en el país, lo cual otorga un alto nivel de seguridad, lo que reduce el espacio para la impunidad, el robo o el fraude.

Es además una herramien­ta que da certeza tanto a las personas que la utilizan como a las autoridades de movili­dad, cuya tarea es vigilar y controlar las regulaciones vi­gentes en la vía”, explicaron autoridades estatales median­te un comunicado.

Esta licencia digital no sus­tituirá a la física pues será un documento adicional, electró­nico, verificable y equivalen­te para consulta por medio de dispositivos móviles, y no ten­drá un costo extra, ya que está incluida en el pago del refren­do o la licencia nueva. Es de­cir, la licencia física no podrá ser tramitada mediante la app. Cabe recordar que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, tanto la general como la local, establece que la licencia digi­tal es un documento que per­mite a una persona comprobar ante la autoridad competente su capacidad para conducir un vehículo automotor, por lo que con esta nueva herramienta se cumplirá con tal disposición. “Con este documento digital se podrá circular sin ningún problema, es decir, sin la ne­cesidad de portar la licencia física, pues tiene el mismo valor probatorio ante las au­toridades. Si un elemento de Policía Vial te detiene por al­guna infracción al reglamento, puedes mostrar tu licencia di­gital”, añadieron autoridades. La excepción a esta herra­mienta serán las licencias de transporte público tipo C2 y las de taxis tipo C3, por lo que los conductores de este servi­cio deberán seguir portando su licencia en físico.