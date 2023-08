Exigen Castigar a Policías por Faltas Viales

Obstruyen Ciclovía en Paseo Alcalde para “Platicar”

Son Señalados por Vecinos. Para un Ciudadano Común Representa una Sanción de Alrededor de 5 mil Pesos

Por Rafael Hernández Guízar

Que haya cero tolerancia contra las faltas viales y que estas se apliquen también a los funcionarios públicos, exigieron ayer tapatíos molestos.

Una de las molestias más recurrentes de la ciudadanía es que la policía municipal tapatía, en las cercanías del Paseo Alcalde, obstruyen constantemente la ciclovía, algo que para un ciudadano común representa una sanción de alrededor de cinco mil pesos.

“Son chingaderas, no más véalos ahí parados cotorreando, y si uno se para multonón le ponen. Yo me paré en una ciclovía para ayudar a una señora que se cayó y me pusieron la multa, cinco mil pesotes, sin chingaderas no cree”, resaltó el señor Salvador Mena, uno de los entrevistados por este reportero.

Nosotros mismos pudimos captar el momento en el que dos policías a bordo de vehículos eléctricos estaban parados sobre una ciclovía que se ubica en la avenida La Paz, al cruce con el Paseo Alcalde.

Vimos que, en efecto, estaban platicando, algo que molestó de sobre manera a la ciudadanía.

Por ello los entrevistados se exigieron a las autoridades municipales cero tolerancia contra los funcionarios que faltan también al reglamento municipal de estacionamientos.

Resaltaron que las sanciones deben cargarse directamente a los policías que entorpecen el paso en la vía ciclista, similar a lo que se aplicaría contra cualquier ciudadano común.