Autoridades Abandonan a Vecinos de Las Juntas

Señalan Pésimas Condiciones de la Colonia

“El Chivo”, un Colono de 73 años de edad, se Encarga por su Cuenta de Reparar Varios Caminos

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de la comunidad de Las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, señalaron las pésimas condiciones de su colonia.

Muchos de los alrededores de las vías del tren que atraviesa por este sitio quedan prácticamente imposibles de transitar ante el lodazal que se forma con el actual temporal. Ni el ayuntamiento, ni el estado, y menos la federación hacen nada por ayudar a estas personas.

“Mire, el problema aquí es que no se puede ni pasar, cae la lluvia y de veras no se puede ni pasar, no puede transitar la gente, por eso es que yo agarré mi pala y mejor me puse a arreglar, porque los del gobierno nunca vienen”, denunció al señor Bernardo Lara, mejor conocido en su comunidad como “El Chivo”.

¿Y el gobierno?

-El gobierno qué, no hacen nada. Y como le digo, como ellos ya saben que aquí se necesitan las cosas y no vienen a hacer nada, mejor me puse yo a trabajar aquí, la gente ya sabe que yo me preocupo por aquí.

Este hombre de 73 años de edad, por su cuenta ha arreglado varios de los caminos que a diario son transitados por las personas de esta comunidad ubicada al sur de la zona metropolitana de Guadalajara.

Aunque varios de los vecinos han tratado de que el ayuntamiento coopere enviando maquinaria y personal, la respuesta ha sido siempre la misma: Ninguna.

Por ello personas como el señor Bernardo tienen que invertir su tiempo, dinero, y esfuerzo para tratar de arreglar la colonia que solo ellos han mantenido en pie.