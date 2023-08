Mototaxistas Amedrentan en Periférico y Guadalupe

“Son muy Groseros y muy Broncudos”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron problemas constantes con choferes de mototaxis en el municipio de Zapopan.

Se trata de la gran cantidad de mototaxistas que hicieron base en los cruces de la ave­nida Guadalupe y el Anillo Periférico, al Poniente de la ciudad.

“Lo que pasa es que son muy groseros y muy broncu­dos, andas manejando a diario muy atrabancados y le avien­tan a uno la motito en la que andan, entonces, claro que causan problemas porque ya ha habido choques aquí porque son muy imprudentes, y hay de ti donde les digas algo porque luego luego te echan bronca y te empiezan a decir de cosas y se te dejan venir todos, fue­ra de a uno contra uno como quiera, pero de pronto te lle­gan como 15, qué haces ahí”, lamentó Andrés Cervantes un ciudadano que fue amedrenta­do por los mototaxistas.

“Yo iba saliendo del esta­cionamiento del supermerca­do que está ahí y estaba pa­rado un mototaxista y no me dejaba pasar, entonces se me ocurrió pitarle para que viera que estaba yo ahí y porque me echó bronca, y llegaron otros también a ayudarle, entonces imagínate yo con la familia pues qué hago, nada más me quedé con el coraje”, siguió.

La problemática, según los entrevistados, se debe al des­control que se vive ya que hay total impunidad, pues no acu­de a este sitio la Policía Vial a poner orden.

Al no haber alguien de au­toridad que ponga sanción al­guna, los problemas van desde arrancones, hasta agresiones y otras faltas viales.

Por ello hicieron los ciu­dadanos entrevistados un lla­mado urgente al secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor, para que acudan a este sitio a evitar que con­tinúe el desorden, así mismo para que haya cero tolerancia contra aquellos que infringen el reglamento de movilidad.