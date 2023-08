Llenos de Basura, mal Llamados Puntos Limpios

En la Colonia Americana

Por Rafael Hernández Guízar

Atascadas de basura lucen las calles de la colonia ameri­cana en Guadalajara.

Particularmente en las cer­canías de los denominados puntos limpios como el que se encuentra en los cruces de las avenidas Enrique Díaz de León y Niños Héroes.

“Esto ya es el colmo, no sé quién es peor si la gente puer­ca que hace esto, o los hue­vones del ayuntamiento que no vienen por la basura. No es justo que todos tengamos que soportar este regadero de basura, y aquí tienen tanto la culpa la gente sucia como los del mismo ayuntamiento”, de­nunció Raúl Meza, uno de los vecinos entrevistados.

Y siguió: “Les estamos mandando a través de uste­des cómo medio una señal de auxilio, no podemos seguir así, no tenemos por qué seguir así, urge que por favor nos ha­gan caso, que vengan por la basura como habían quedado, que cómo es posible que esté pasando esto, es hasta ofensi­vo que suceda algo así porque está muy cerca la presidencia municipal, y también quere­mos decir que estamos hartos de estos contenedores de basu­ra porque gracias a esto es que ya no hay botes en las esqui­nas, entonces si no hay botes y no pasa la basura esto es lo que vamos a estar viviendo”, dijo.

Y es que en este sitio se acumulan los desperdicios no solo de las personas que van pasando, sino también, de ne­gocios y casas cercanas quie­nes ante el problema de que no pasa el camión recolector, ven en este denominado “pun­to limpio” la solución para no tener bolsas de basura dentro de sus propiedades.

“Está mal porque a final de cuentas deberíamos todos de guardar nuestra basura hasta que pase el camión recolector de la basura, los del carretón. Nosotros creemos que hay que exigirle al ayuntamiento que mande más seguido los camiones de la basura para que se la puedan llevar y no tener el problema dentro de las casas, porque para nada debemos de sacarlas ya que hay muchos perros callejeros y animales que rompen las bolsas, entonces queda toda regada la basura”.

El llamado a través de Pá­gina 24 fue para el presi­dente municipal Pablo Lemus Navarro, al que si bien se le ha visto en medios de comu­nicación señalando que habrá un nuevo modelo metropoli­tano para el destino final de los residuos sólidos, sus go­bernados le exigen claramen­te que no se les castigue con no recoger la basura, pues ha generado un tremendo foco de infección.