Regidora Culpa a Tonaltecas por Basura en las Callesner

Solo en la Zona de la Cabecera la Recolectan a Diario

Por Rafael Hernández Guízar

En Tonalá están atendien­do los reportes por las defi­ciencias en el servicio de re­colección de basura, aseguro la regidora Verónica Murillo.

En entrevista con Pági­na 24, la regidora tonalte­ca, respaldó al alcalde Sergio Chávez, mismo que dijo a este diario que no habrá oportuni­dad de que siga el contrato de concesión con la empresa Ca­absa Eagle.

“Tenemos meses que es­tamos muy al pendiente de la construcción de la planta de transferencia, y como ya lo dije, la basura no se va a quedar, sólo es para la reco­lección de basura, espere­mos que antes de que termi­ne el año ya esté trabajando la planta que es sólo para la transferencia (…) Vamos a te­ner que seguir trabajando con la empresa, no podemos caer en incumplimiento, aun no se termina el contrato, no pode­mos dar muchos detalles por cuestiones jurídicas, pero es­tamos trabajándolo”, indicó.

La regidora destacó que, en efecto, las calles del municipio están atestadas de basura y que la empresa que se confeccionó por administraciones anterio­res para que se hiciera cargo de la recolección de desperdicios, no ha dado el ancho.

“Es un tema que se sigue trabajando todos los días, en la cabecera, por ejemplo, es una recolección de todos los días, en otras zonas con tres o cuatro días, con los pocos ca­miones que pone la empresa y los que el ayuntamiento tiene, es algo que todos los días se hace, pero es un tema también mucho de cultura de los ciu­dadanos, porque no podemos ni debemos de sacar la basura a la calle si sabemos que no va a pasar”, indicó la edil. Algo contradictorio de su arte, por­que parte del problema radica también en que los tonaltecas no tienen la certeza de cuán­do pasará el camión recolec­tor y que si no pasan en más de una semana, es difícil que los habitantes mantengas tal cantidad de basura dentro de sus hogares con la esperanza de que coincida que el camión pase y ellos estén el sus hoga­res o comercios.

Agregó que aunque se es­tán haciendo todos los esfuer­zos por parte de la administra­ción municipal, la ciudadanía debe de colaborar en conse­cuencia para evitar que se si­gan regando los desperdicios en la vía pública.

Sentenció que -a pesar de que el ayuntamiento no cumple con su obligación- la ciudadanía debe evitar a toda costa sacar sus bolsas de des­perdicios a la calle, aunque la recolección tarde hasta una semana.