“No nos Dejan Trabajar” Dicen Conductores de Vallas Publicita­rias

Por Rafael Hernández Guízar

Conductores de vallas publicita­rias se quejaron amargamente ayer del hostigamiento por parte de la po­licía vial.

El gobierno del Estado, dicen, ha criminalizado su labor al prohibir que circulen las vallas publicitarias que desde hace varios años han ope­rado en la entidad.

“No nos dejan trabajar. Nos di­cen que necesitamos un permiso y está bien, nosotros vamos a tratar de tramitarlo, pero cuando vamos nos dicen que no hay permisos, y cuando estamos en la calle y nos para la po­licía vial nos dice que le enseñamos el permiso, no entendemos qué pode­mos hacer para que nos dejen trabajar honesta y dignamente”, dijo uno de los dueños de una valla publicitaria entrevistado por Página 24.

Y agregó: “No entendemos qué es lo que quieren, cómo quieren que nosotros estemos en regla y nos es­tán prohibiendo circular, no podemos hacer nuestro trabajo y hay varias fa­milias que dependen de nosotros, so­mos fuente de empleo, nosotros tam­bién mantenemos de aquí a nuestras familias, y lo más lamentable es que es un no porque no y punto”.

Las sanciones van de los 10 a los 15 mil pesos. En efecto las infraccio­nes señalan que se deben a la falta de un permiso para circular, sin embargo en el reglamento de la ley de movi­lidad y seguridad vial del estado de Jalisco así como en la propia ley, se marca la prohibición expresa para cualquier vehículo publicitario, una contradicción porque los vehículos de distribución por ejemplo, de otras empresas tanto refresqueras como de diversos productos, llevan consigo publicidad para las mismas empresas, publicidad a gran tamaño y por lo cual no tienen un permiso especial.

De acuerdo con litigantes entre­vistados al respecto, el gobierno del Estado viola los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica, y otros tantos más a los conductores y propietarios de las vallas publicitarias.

Lo anterior sin duda requiere, se­gún se dijo a este reportero, de la tra­mitación de un juicio de amparo para poder seguir trabajando en tanto que no haya apertura de las autoridades para regular dicha actividad.