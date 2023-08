Proponen Crear OPD Para la Basura

Que su Función sea dar Destino Final a los Residuos de la AMG

Sergio Chávez: “Urge que ya Presentemos el Modelo Metropolitano de Agencia de Residuos Sólidos, es Parte de lo que Vamos a Platicar los Alcaldes que Tenemos Concesión con Caabsa. Tenemos un Alto Costo Político y Social los Cuatro Alcaldes”

Por Rafael Hernández Guízar

Que en la zona metropo­litana se debe de crear una agencia para la recolección de basura, resultó ayer el pre­sidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos.

En entrevista con Página 24, el alcalde recordó que la propuesta es crear un organis­mo público descentralizado similar al Siapa (Sistema In­termunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantari­llado), pero cuya función sea la de dar un destino final a los residuos que se producen en la urbe.

“Independiente, con di­mes y diretes legales, el tema no se resuelve en juzgados, se resuelve levantando la ba­sura de la calle (…) urge que ya presentemos el modelo Metropolitano de Agencia de Residuos Sólidos, es parte de lo que vamos a platicar los al­caldes que tenemos concesión con Caabsa (Eagle), tenemos un alto costo político y social los cuatro alcaldes”, dijo.

Pero el alcalde tonalteca fue enfático en resaltar que no habrá manera de que la empresa concesionada para la recolección de basura en su municipio, así como en Zapo­pan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, pueda seguir en el cargo.

“No puede estar ya en las calles, porque aparte de que no ha cumplido, es una empresa que ya quebró, está quebrada (en bancarrota), está esperando cada mes que le estemos pagado lo que paga cada municipio y con eso quieren echar a andar las co­sas, por supuesto que no, con amagos no, a Tonalá no entra Caabsa, no se le va a renovar la concesión, es en abril del 2025 cuando se le termina y ahí no va a entrar Caabsa, y vamos a retomar el control los alcaldes”, agregó.

Finalmente, indicó que ellos como administración se­guirán tratando de evitar que colapse el servicio de reco­lección de basura: “Seguimos funcionando con el Whats­App, con las redes sociales, tenemos todo el día vehícu­los municipales que acuden a donde hay señal de que no han pasado los camiones, te­nemos 11 rutas, no como qui­siéramos, pero estamos”.