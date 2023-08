No hay Vuelta Atrás, el Rastro de Tonalá no Reabrirá: Alcalde

“Tenemos que Moverlo a uno Nuevo que va a Costar 40 mdp”

“Le Tenemos que Entrar Ambas Partes, Tanto el Municipio Como los Empresarios Ganaderos”, Aseguró Sergio Chávez Tras Manifestaciones de Introductores

Por Rafael Hernández Guízar

Qué no hay vuelta atrás, en rastro en Tonalá no se re­abrirá por ser inviable, asegu­ro el alcalde Sergio Chávez Dávalos.

Entrevistado por Página 24, el presidente municipal dijo que se requiere construir un rastro adecuado, pero que no dependerá solo de ellos como ayuntamiento, sino, también de la colaboración de los “empresarios” que se benefician del mismo.

“Tengo entendido que siguen las manifestaciones. Yo les pedí a los introducto­res que nos reuniéramos el próximo lunes para presen­tarles un proyecto a mediano plazo, ellos toman sus deci­siones. Lo que sí me queda en claro es que el rastro ya no puede estar en el centro de Tonalá, tenemos que mo­verlo a uno nuevo que va a costar 40 millones de pesos, pero le tenemos que entrar ambas partes, tanto el muni­cipio como los empresarios ganaderos”, aseguró.

Dijo que, tras la clausu­ra del rastro, no se ha vivi­do desabasto de carne en el municipio de Tonalá, que la misma sigue llegando de otros municipios cercanos y que los trabajadores no se quedan desprotegidos por­que tenían bases en la direc­ción de servicios generales, es decir, fueron reubicados: “No vivimos aislados de la ciudad, somos parte de la metrópoli, hay mucha carne que llega de otras ciudades, sí entiendo que se genera empleo, pero tenemos tam­bién que preocuparnos por el medio ambiente (…) Los trabajadores son 28, a par­tir de antier (lunes) fueron reubicados, se van a Parques y Jardines, a tapar baches, no se quedan sin trabajo”.

El presidente municipal resaltó que serán alrededor de ocho meses lo que tarde la construcción del nuevo rastro y en ese momento los traba­jadores serían regresados a su planta laboral.

Finalmente resaltó que el nuevo rastro será administra­do tanto por los empresarios que decidan entrar a la cons­trucción de esta casa de ma­tanza como del mismo ayun­tamiento, es decir, será un “modelo híbrido”.