Alfaro Hace “Cuentas Alegres” del Trabajo de la Policía Metropolitana

Presume Logros sin Pruebas Sólidas

Da Cifras Sobre Delitos Pero Ninguna que Relacione la Presunta Disminución de Crímenes por la Intervención del Grupo Policial Creado Hace 4 Años

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la presencia de autori­dades de varios niveles de gobierno, ayer funcionarios conmemoraron los cuatro años de la creación de la Poli­cía Metropolitana; uno de los grandes retos por delante es mejorar la percepción de in­seguridad entre ciudadanos, refirió el gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro Ramírez. Tras el balance que se dio du­rante un evento, y sin determi­nar qué tanta fue la participa­ción de esta corporación para hacer posibles estas cifras, el mandatario estatal no dejó de presumir que en lo que lleva de operación la Policía Metro­politana, en el Área Metropo­litana de Guadalajara (AMG) han disminuido 61.7 por ciento los delitos en lo que va de la actual administración. Dijo que, de acuerdo a pro­pias cifras del Sistema Na­cional de Seguridad de la federación, hace cuatro años en la ciudad se cometían 61 mil 378 delitos, en tanto que ahora solo 23 mil 538. Si bien expresó que la idea es que no haya ni uno solo, no dejó de recalcar el presunto logro obtenido en su gobier­no, sobre todo porque luego de casi 11 años de discusión fue en su administración donde se logró consolidar a la Policía Metropolitana. Detalló que en estos cuatro años el robo a vehículos bajó en 58.1 por ciento, con res­pecto al periodo de agosto del 2017 a julio del 2018. En este mismo lapso, agregó, el robo a negocio bajó de 25 mil 447 delitos a 3 mil 850; y que el robo a persona pasó de 15 mil 892 a 7 mil 221, solo por mencionar algunos rubros.

“Hoy estamos debajo de lo que había en 2018 y hemos tenido en los últimos meses una reducción en niveles que no había habido en el último sexenio.

Las últimas semanas el trabajo coordinado entre to­dos, municipios, estado y federación nos ha permitido atender este tema que tiene un estrecho vínculo con la delin­cuencia organizada y muchos de estos homicidios tienen relación con la delincuencia organizada y aunque no es el resultado que quisiéramos, tampoco podemos permitir que se hable de un mayor nú­mero cuando las cifras aquí son innegables, el tema de ho­micidios no puede haber cifra negra”, dijo Alfaro.

En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, el gobernador especificó que las víctimas localizadas en fosas pasaron de 30 a 323, lo cual no dejó de destacar ya que, según él, antes no había un trabajo de búsqueda puesto que la agenda estaba marcada por la estadística y no por el compromiso de encontrar a quienes hoy hacen falta. Lo que contrasta con la realidad, ya que el trabajo de la admi­nistración de Alfaro destaca por la falta de apoyo a los Colectivos y agrupaciones de familiares de víctimas de des­aparición. Incluso han menti­do al informar sobre casos de megafosas y fosas del narco, según lo dicho por activistas que trabajan con sus propios recursos en la búsqueda de personas desaparecidas en Ja­lisco.

El coordinador de la Poli­cía Metropolitana, Aldo Mon­jardín, mencionó que en la actualidad el estado de fuer­za es de 8 mil 849 elemen­tos distribuidos en los nueve municipios de la metrópoli. El funcionario fue más allá en sus declaraciones y ase­guró que todas las estrategias de la Policía Metropolitana funcionan al redefinir el con­cepto de mando único, eli­minar las fronteras adminis­trativas, homologar salarios de policías, unificar criterios operativos, usar tecnología, y tener una evaluación cons­tante: “Cabe mencionar que todo esto es resultado de una comunicación y una relación totalmente clara y sin ningún tapujo con todos mis compa­ñeros, jefes comisarios que están aquí, con los compa­ñeros también de la fiscalía, los fiscales regional y eje­cutivo, obviamente el Fiscal General y todos los que, con una voluntad férrea, estamos haciendo un trabajo fuerte”.