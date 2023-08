Alfaro Descarta “Ruptura” de MC Jalisco con Dante Delgado

Encuentro Nacional de Cara a las Elecciones del 2024

Asegura que no Meterá Mano en la Designación de Candidatos en la Entidad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al manifestar que no hay riesgo de una separación del partido a nivel local con res­pecto a lo nacional, el gober­nador de Jalisco, Enrique Al­faro Ramírez, confirmó que sí acudirá a la mesa de trabajo que convocó Movimiento Ciudadano (MC) de cara a las elecciones del 2024; espera que sea un diálogo sin sor­presas o cartas escondidas, refirió.

Aseguró que con esta próxima reunión a nivel na­cional va con la expectativa de que, primero que nada, son amigos los que se van a juntar, en aras de escucharse con respeto y poniendo las cartas sobre la mesa ante los comicios del siguiente año.

“Yo voy con la expectativa de que no haya cartas escon­didas, de que, como en misa, que se hable hoy o que se ca­lle para siempre. Yo no tengo problema en expresar mi pun­to de vista, en decir, cuál es mi postura, pero espero que todos los actores que van a es­tar en esa mesa hagan lo mis­mo, porque no podemos entre compañeros de un proyecto político estarnos escondiendo cartas, y jugando fichas con poca claridad”.

Confió en que se dará un buen diálogo y que no piensan en una ruptura desde lo local, ya que se va con el ánimo de que impere ante todo la sensatez y que se hable sobre todo con la ver­dad, en especial porque uno de los puntos de partida de la discusión es ver la posi­bilidad respecto al partido compitiendo como una fuer­za política para la elección presidencial.

“No (creo que haya ries­go de ruptura), yo creo que lo que está en riesgo es el fu­turo del país, y creo que hay que actuar pensando en eso, y lo que espero que suceda es que, insisto, que como ha sido en otros momentos de nuestra relación políti­ca haya un diálogo franco y privilegiemos la voluntad para ponernos de acuerdo y no para generar un distancia­miento. No estamos pensan­do en la idea de la ruptura, no voy con ese ánimo”.

Como él ya se deslindó de competir por la candi­datura presidencial del par­tido, expresó que la idea de MC compitiendo solo o no dependerá de quién será el candidato, por lo que la re­unión servirá para ver qué dicen los demás integrantes de MC, de ahí la importan­cia -enfatizó- de hablar las cosas con sinceridad, cla­ridad, transparencia y sin cartas ocultas a fin de poder entender hacia dónde se to­mará camino.

Añadió que a partir de lo que se discuta a nivel nacio­nal vendrán las definiciones de MC en lo local, aseguran­do que ni él ni Dante Del­gado (presidente del partido a nivel nacional) meterán mano en la designación de las candidaturas para Ja­lisco, y que perfiles como Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Verónica Delgadillo o Sal­vador Zamora, son perfectos para encabezar el proyecto en la entidad.