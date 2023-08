Señalan Presunto Abuso de Autoridad de Ciclopolicías

Hasta Humillaron al Joven: Locatarios del Centro

“Lo que Nosotros le Decíamos era que no le Hicieran Daño Porque no Estaba Poniendo Resistencia y Además Porque Estaba Comprando”

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios de la zona cen­tro de Guadalajara señalaron ayer un posible abuso de au­toridad por parte de ciclo­policías del ayuntamiento tapatío.

En los cruces de Ramón Corona y López Cotilla, un ciudadano fue arrestado sin motivo alguno, pero también que fue amargado por una de­cena de policías que lo some­tió y según testigos presencia­les hasta lo vejaron.

“Lo que vimos es que ve­nía un chavo caminando aquí por la de López Cotilla y de pronto llegó una mujer poli­cía en bicicleta y lo empezó a maltratar y lo golpeó, llegó la mujer como si estuviera poseída y lo empezó a azotar contra la pared y contra los vidrios. Luego lo esposaron y se lo llevaron, pero el mu­chacho no estaba poniendo resistencia”, indico María López, una de las testigos presenciales.

“Yo les estaba gritando que por favor lo dejaran en paz porque él no estaba po­niendo resistencia, y volteó a uno de los policías y me empezó a maltratar a mí tam­bién, me dijo que yo me tenía que quedar callada, que no era asunto mío lo que estaba su­cediendo. Yo digo, cómo no va a ser asunto mío si estoy viendo que le estaban pegan­do a alguien que va pasando”, agregó la mujer.

Y fue más allá: “Lo voy a decir, aquí en la zona pues pasan muchos robos y hay muchos que se dedican a estar robando y haciendo proble­mas, pero el muchacho venía solo y tranquilo cuando se lo llevaron, lo que nosotros le decíamos era que no le hi­cieran daño porque no es­taba poniendo resistencia y además porque estaba com­prando cosas”.