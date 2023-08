Arranca Rehabilitación Subterránea de Plaza Liberación

Invertirán 105 mdp en dos Etapas

El Estacionamiento no Cerrará. Reforzarán Toda la Estructura Principal Desde su Cimiento a Cada uno de los Niveles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con una inversión de 105 millones de pesos que serán aplicados en diferentes eta­pas, el gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro Ramírez, anunció los trabajos de reno­vación que ya iniciaron en el estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación.

Ubicado en el centro his­tórico de Guadalajara, este estacionamiento presenta fa­llas estructurales desde hace tiempo, al grado de que auto­ridades se veían en la necesi­dad de apuntalarlo cada que se llevaba a cabo un evento en la Plaza Liberación, por lo que con estos trabajos se es­pera subsanar las deficiencias que existen en la materia.

Tras enfatizar que el es­tacionamiento no cerrará para no afectar la vida eco­nómica de los comerciantes, el mandatario estatal expre­só que con la primera eta­pa ya iniciada se invertirán 50 millones de pesos en el segundo nivel del estacio­namiento, y los otros 55 mi­llones se irán en la segunda parte: “Arrancamos con la primera de 50 millones aquí en el segundo nivel del esta­cionamiento con un proyec­to y un modelo para resol­ver el problema que nos va a permitir seguir operando en el estacionamiento, es decir, que no se cierre para no afectar la economía del centro y sobre todo a través de una solución técnica que construimos de la mano del Colegio de Ingenieros”.

A decir de David Zamora Bueno, titular de la Secreta­ría de Infraestructura y Obra Pública (Siop), el área de las jardineras es un punto princi­pal donde existen filtraciones de agua que han llegado a corroer los pilares, por lo que las obras están planeadas en dos etapas a fin de interferir lo menos posible en la opera­tividad del lugar.

En este sentido, detalló que al exterior se hará el re­tiro de piso de adoquín, im­permeabilización y renivela­ción de la plancha, y que se contemplan rejillas pluviales y registros, además de la re­habilitación de las fuentes y la sustitución de áreas de jar­dineras.

“Será reforzar (en el sub­terráneo) toda la estructura principal desde su cimiento a cada uno de los niveles. Esto va a ir complementado con extractores de aire, se cambia totalmente todas las instalaciones eléctricas, se coloca iluminación adecua­da, señalética y obviamente los baños”, añadió Zamora Bueno.

El alcalde de Guadala­jara, Pablo Lemus, expre­só que con estas obras se dará certidumbre en cuanto a la realización de grandes eventos y que ninguna cele­bración, planeada para el se­gundo semestre del año en la zona, será suspendida como las festividades patrias o por Navidad.