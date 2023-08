Drenaje Inunda Entrada de Departamentos; Siapa los Ignora

“Es una Cochinada lo que Tenemos Aquí y Nadie Viene a Ayudarnos”

Por Rafael Hernández Guízar

De una torre de departa­mentos emana excremento, en la avenida Santa Rosalía, al cruce con la calle Nuez, en el municipio de Tonalá.

En la entrada del núme­ro 147 de dicha avenida hay una alberca de agua pestilen­te que está causando muchos problemas y que no ha sido atendida por el Sistema Inter­municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla­do (Siapa).

Desde hace varios días, un montón de agua con dese­chos sanitarios se estancó en la entrada de esta torre de de­partamentos y las autoridades municipales lo han ignorado, pero también el organismo regulador del agua que sim­plemente se desentiende del asunto.

“Es una cochinada lo que tenemos aquí y nadie viene a ayudarnos, no se puede ni entrar, ya quisiera yo ver que se viniera a vivir aquí el pre­sidente municipal para que se moje los pies con agua con caca al entrar a su casa”, dijo muy molesto uno de los veci­nos entrevistados.

Resulta increíble la pro­blemática que se vive en este lugar donde una cantidad abrumadora de agua pesti­lente hace imposible entrar a la torre de departamentos sin mojarse los pies con materia fecal.

En tanto en el Siapa hacen caso omiso a sus peticiones.

“Ya les dijimos, pero no nos hacen caso y es muy desesperante vivir así. Dicen que van a venir, pero no han venido y lo hemos estado re­portando todos los vecinos. Vino un fontanero y nos dijo que era algo que tenía que arreglar el Siapa y que no es algo que nosotros tengamos que reparar porque se rompió el drenaje”, sostuvo el vecino entrevistado.

Hacen nuevamente un lla­mado especial al organismo regulador del agua para que acudan a verificar lo que su­cede. Al momento se han pre­sentado varias personas con enfermedades gastrointestina­les que asocian directamente con la presencia de agua con materia fecal.